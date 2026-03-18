さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、レトロかわいい「モンチッチ」の中華食器シリーズが登場。

軽くて割れにくいメラミン樹脂製で、お子さんから大人まで安心して使えるラーメン鉢やギョーザ皿など、食卓を楽しく彩る全4種が展開されています☆

スケーター「モンチッチ」中華食器シリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店など

スケーターから、幅広い世代に愛されるキャラクター「モンチッチ」をデザインした、メラミン製の中華食器シリーズが登場。

おうちで手軽に本格的な中華料理店の雰囲気を味わえるよう開発された、遊び心あふれるテーブルウェアです。

中華服に身を包んだかわいらしい「モンチッチ」のイラストが、毎日の食卓をさらに楽しく、華やかに演出。

すべてのテーブルウェアはメラミン樹脂素材で、陶器の食器に比べて非常に軽く、落としても割れにくいため、小さなお子さんから高齢の方まで安全に使用できます。

「モンチッチ」の中華食器シリーズに使用されているのは、チャイナ服を着た「モンチッチ」のアート。

さらに肉まんや餃子などの点心モチーフ、そして伝統的な雷紋（ラーメン模様）が使用されています。

ラインナップはレンゲ、ギョーザ皿、チャーハン皿、ラーメン鉢と、中華の定番メニューに合わせた4種類。

シリーズで揃えて使用することで、より本格的な雰囲気を楽しめます。

LMCH1 メラミンレンゲ

価格：583円（税込）

サイズ：139×44×48mm

軽くて割れにくい、メラミン製のレンゲ。

「モンチッチ」と「モンチッチちゃん」のかわいいアートが使用されています。

MCH3 メラミンギョーザ皿

価格：1,210円（税込）

サイズ：230×160×20mm

「モンチッチ」のお顔をアップでレイアウトしたギョーザ皿。

ちらりと舌をのぞかせる仕草がとってもキュート☆

MCH6 メラミンチャーハン皿

価格：1,430円（税込）

サイズ：185×185×38mm

点心のモチーフや雲を描いた、八角形のチャーハン皿。

お皿の縁にレイアウトされた「モンチッチ」と「モンチッチちゃん」のお顔もポイントです。

MCH8 メラミンラーメン鉢

価格：2,200円（税込）

サイズ：205×80mm

中華テイストあふれるアートとカラーに仕上げられたラーメン鉢。

片足を上げて両手を上げる「モンチッチ」と「モンチッチちゃん」が描かれています。

軽くて割れにくいメラミン樹脂製の、お子さんから大人まで安心して使える中華食器シリーズ。

スケーターの「モンチッチ」中華食器シリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラーメン鉢やギョーザ皿など全4種！スケーター「モンチッチ」中華食器シリーズ appeared first on Dtimes.