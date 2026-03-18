ＪＦＬアスルクラロ沼津は１８日、静岡・裾野市内で練習を行った。「ＪＦＬカップ」が２０日にスタートし、沼津は２１日の初戦でＹＳ横浜とアウェーで戦う。トップ下での先発が有力視されるＭＦ森夢真（ゆま、２４）が、新たなポジションでの活躍を誓った。

１５日に行われたＪ２磐田との練習試合で躍動した。前線へ効果的なパスを放つなど攻撃を引っ張ると、サイドからのクロスに走り込んでゴールも決めた。

実は「ずっとやりたかったポジションだった」と言う。沼津では３トップの左などＦＷとして起用されてきたが、「高校（四日市中央工）ではトップ下でした。（得点王になった）全国高校選手権の直前に左サイドになったんです」。

磐田戦では守備でも奮闘。仲間と連動してプレスをかけ、パスコースを封じて攻め込ませなかった。「トップ下での起用は、練習を見て決めました。技術もあるし、ゴールも決めてくれる」と篠田善之監督（５４）は活躍を期待する。

ＪＦＬカップは１６チームが２グループに分かれての１回総当たり制。計７試合の短期決戦だ。「最短でＪに戻るためにも初戦が大事」と、森は勝利だけを見据えた。白星を並べて、今秋からのリーグ戦へ弾みをつける。