１０日、東京・国会議事堂前でプラカードを掲げ、抗議集会に参加する人たち。（東京＝新華社記者／李子越）

【新華社北京3月18日】中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」は17日、「日本の『新型軍国主義』は既に現実の脅威であり、その拡大を阻止しなければならない」と題する論評を掲載した。論評は、日本の「新型軍国主義」はもはや危険な萌芽の段階を過ぎ、現実の脅威となっていると指摘し、地域諸国と国際社会は警戒を強め、その拡大を抑え込む必要があると強調した。主な内容は次の通り。

日本の高市早苗首相は先ごろの施政方針演説で、改憲への強い意欲を改めて示すとともに、防衛力の抜本的強化や殺傷兵器の輸出解禁、情報収集能力の強化などを打ち出し、「再軍事化」の加速を示す明確なシグナルを発した。日本国内の論評は、2026年が「MX（軍事化転換）元年」となる可能性を指摘している。こうした転換は、防衛分野にとどまらず、産業や科学技術、インフラなど経済社会の各分野に浸透し、国家全体を軍事色に染め上げる動きだとされている。

近年、日本では右翼勢力がますます勢いを増し、より巧妙で欺瞞（ぎまん）的な「新型軍国主義」を推し進めている。表向きは「平和」や「防衛」を掲げているが、その核心的な狙いは、第2次世界大戦の敗戦国として課せられた制約から脱却し、対外的な武力行使、さらには戦争の発動すら可能な軍事大国へと日本を変えることにある。高市政権の発足以降、この流れは全面的に加速している。日本は政治、軍事、外交、イデオロギーなど各分野で、「平和憲法」や戦後国際秩序の制約を次々と突破し、再軍備の歩みをいっそう速めている。

１０日、東京・国会議事堂前でプラカードを掲げ、抗議集会に参加する人たち。（東京＝新華社記者／李子越）

ある海外メディアは、日本の「軍国主義的野心」の高まりがアジア太平洋地域と世界の平和に警鐘を鳴らしていると指摘し、日本の政策への注目が地域で高まる中、明らかなのは、世界は軍国主義の復活を決して許してはならないという点だと論じている。こうした警鐘は極めて重要である。日本の「新型軍国主義」はますます頭をもたげ、地域と国際社会の平和と安定に影響を及ぼす最も危険な要因の一つとなっているためだ。

日本の「新型軍国主義」はまず、戦後国際秩序を大きく脅かしている。高市氏の台湾問題に関する誤った言動は、中国の内政への乱暴な干渉であり、カイロ宣言やポツダム宣言など国際法上の効力を持つ文書を公然と軽視するものである。それは第2次世界大戦後の国際秩序への公然たる挑発であり、国際関係の基本準則から大きく逸脱している。カイロ宣言やポツダム宣言、日本の降伏文書は、日本は「完全に武装解除」され、「再軍備を可能にする産業を保持してはならない」と定めている。しかし近年、日本は「再軍事化」を加速させ、域内外の勢力を取り込んで軍事的な「小サークル」を形成し、陣営対立をあおるなど、国際秩序の安定に重大なリスクをもたらしている。

「新型軍国主義」はまた、核不拡散体制にも深刻な脅威を及ぼしている。日本の政府高官からは最近、核保有に言及する発言が相次ぎ、核不拡散体制への公然たる挑戦となっている。もし日本右翼勢力の核保有の狙いが実現すれば、「パンドラの箱」が開かれ、地域と世界の戦略的安定は深刻な打撃を受けることになる。日本国内の有識者からも強い懸念が示され、「非核三原則」を堅持すべきだとの声が上がっている。

１０日、東京・国会議事堂前でプラカードを掲げ、抗議集会に参加する人たち。（東京＝新華社記者／李子越）

「新型軍国主義」はさらに、地域の平和と安定を著しく損なっている。右翼勢力の後押しの下、地政学的対立を重視する思考が日本の戦略決定において徐々に主導的地位を占めるようになり、日本は周辺国との関係において各方面で攻勢を強めている。対中関係では、台湾海峡、東中国海、南中国海などをめぐって問題をあおり立て、中日関係は深刻な困難に直面している。韓国やロシア、朝鮮など他の周辺国との関係でも摩擦が絶えず、対立が頻発し、地域の安全環境を大きく悪化させている。国内であおられたポピュリズム的な感情は、右翼政権の対外姿勢をさらに強硬なものとし、周辺国との紛争や地域問題への対応をより強圧的なものにしている。

「新型軍国主義」はまた、日本国民の切実な利益も損なっている。日本の複数の主要メディアや専門家は、高市政権の財政拡張路線や消費税減税、インフレリスクを高める経済政策に懸念を示し、「責任ある積極財政」という主張そのものが極めて無責任であると批判している。防衛費をさらに大幅に増やせば、日本はかつてない深刻な財政危機に直面するとの指摘もある。高市政権は、物価高騰などに苦しむ国民生活を顧みず、軍備増強のために一般国民の福祉を犠牲にしている。これは「ミサイルより暮らし」を求める日本国民の抗議を引き起こしただけでなく、周辺国との外交環境を悪化させ、多くの国民の生計を支える観光業や小売業にも深刻な影響を及ぼしている。

今年は極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷80周年に当たる。この裁判は、日本の軍国主義による侵略の罪に対する正義の清算であると同時に、平和な世界を築くための重要な努力でもあった。日本の「新型軍国主義」は再び、地域と国際社会の平和と安定に対する深刻かつ現実的な脅威となっている。日本政治に内在する根深い構造的問題と危険な戦略的動向を看過してはならず、断固としてこれを防がなければならない。国際社会は高度な警戒を維持し、第2次世界大戦の勝利の成果を共に守り、揺るぎない正義の防衛線を築く必要がある。日本の「新型軍国主義」という危険な勢力が世界に災いをもたらし、戦争の暗雲が再び平和の光を遮ることを決して許してはならない。