どくさいスイッチ企画『スイッチ』vol.2開催 友田オレ、マツモトクラブなどピン芸人総勢10名の豪華ステージ
アミューズ所属のどくさいスイッチ企画が、4月18日に東京・渋谷ユーロライブでお笑いライブ『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.2』を開催する。
【写真】書き下ろし新作にも期待！どくさいスイッチ企画
アミューズお笑いライブの第2弾となる同公演では、あぁ〜しらき、おしみんまる、こたけ正義感、ソマオ、ミートボール、寺田寛明、友田オレ、街裏ぴんく、マツモトクラブ、メガネロック大屋の9名のピン芸人をゲストに迎え、豪華ネタライブを開催。どくさいスイッチ企画書き下ろし新作や、ここでしか見ることができない企画も目白押しとなる。
『スイッチ』は、フリー芸人として自主ライブを重ねてきたどくさいスイッチ企画が、アミューズ所属後にスタートさせたライブシリーズ。本人のピンネタはもちろん、ゲストを迎えた特別企画や映像演出など、アミューズ事務所ライブならではのコンテンツが展開される。
■『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.02』概要
日時：4月18日（土） 開場19:00／開演19:30
会場：東京・渋谷ユーロライブ（全席指定）
出演：どくさいスイッチ企画
ゲスト：あぁ〜しらき/おしみんまる/こたけ正義感/ソマオ・ミートボール/寺田寛明/友田オレ/街裏ぴんく/マツモトクラブ/メガネロック大屋
■どくさいスイッチ企画 コメント
事務所ライブ「スイッチ」第2回を開催します。今回はどくさいスイッチ企画と同じ「ピン芸人」の方々にお力添えをいただきます。せっかくの機会ですので普段なかなかお呼びできない皆様にお声掛けしたところ、ことごとくご快諾いただき、非常に緊張しております。普段見られないライブをお届けできるよう精進いたします。配信はありません。ぜひご来場ください。
【写真】書き下ろし新作にも期待！どくさいスイッチ企画
アミューズお笑いライブの第2弾となる同公演では、あぁ〜しらき、おしみんまる、こたけ正義感、ソマオ、ミートボール、寺田寛明、友田オレ、街裏ぴんく、マツモトクラブ、メガネロック大屋の9名のピン芸人をゲストに迎え、豪華ネタライブを開催。どくさいスイッチ企画書き下ろし新作や、ここでしか見ることができない企画も目白押しとなる。
■『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.02』概要
日時：4月18日（土） 開場19:00／開演19:30
会場：東京・渋谷ユーロライブ（全席指定）
出演：どくさいスイッチ企画
ゲスト：あぁ〜しらき/おしみんまる/こたけ正義感/ソマオ・ミートボール/寺田寛明/友田オレ/街裏ぴんく/マツモトクラブ/メガネロック大屋
■どくさいスイッチ企画 コメント
事務所ライブ「スイッチ」第2回を開催します。今回はどくさいスイッチ企画と同じ「ピン芸人」の方々にお力添えをいただきます。せっかくの機会ですので普段なかなかお呼びできない皆様にお声掛けしたところ、ことごとくご快諾いただき、非常に緊張しております。普段見られないライブをお届けできるよう精進いたします。配信はありません。ぜひご来場ください。