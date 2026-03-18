『ばけばけ』ヘブンが待ちわびた手紙に、求める答えはあるのか 第119回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第119回（19日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】え、続投!? 新たな相関図にネット仰天
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）と自分は同じだと話す、司之介（岡部たかし）。共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして、2人は秘密を守る仲間となった。家ではトキ（高石あかり）が子供たちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。そこに、丈（杉田雷麟）が訪れる。司之介はヘブンの秘密を守るため丈を仲間に引きこもうと動く。ヘブン、司之介、丈は、ヘブンの秘密を守り、家族の幸せを守るために動き出す。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の執筆活動は難航していた。頼みのイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）や関係者からの手紙の返事も届かず、焦りが募っていく。一方、トキ（高石あかり）はヘブンの成功を祈り、ヘブンがなくしてしまったブードゥードールの代わりの人形を作りはじめる。そんな中、ヘブン宛に次々と手紙が届く。ヘブンが待ちわびた手紙に、求める答えはあるのか。
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前回は、ヘブン（トミー・バストウ）と自分は同じだと話す、司之介（岡部たかし）。共感したヘブンは、司之介に本心を打ち明ける。そして、2人は秘密を守る仲間となった。家ではトキ（高石あかり）が子供たちと遊びながらヘブンの帰りを待っていた。そこに、丈（杉田雷麟）が訪れる。司之介はヘブンの秘密を守るため丈を仲間に引きこもうと動く。ヘブン、司之介、丈は、ヘブンの秘密を守り、家族の幸せを守るために動き出す。