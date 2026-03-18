ル・クルーゼ ジャポン、値上げを発表 「ココット・エブリィ 20cm」3万6300円→4万1800円
ル・クルーゼ ジャポンは4月8日から、全カテゴリーの製品について、平均10％の値上げを行う。きょう18日、発表した。
【写真】ル・クルーゼ「ポケモン」デザイン（2024年）
価格改定の一例として、すべて税込みで「ココット・エブリィ 20cm」3万6300円が、プラス5500円となる4万1800円。「シグニチャー ココット・ロンド 20cm」3万8500円が、プラス5500円となる4万4000円となる。
値上げの理由について「近年、世界的なインフレーションの影響により、原材料価格の高騰に加え、燃料費や物流コストの上昇、さらには国際的なサプライチェーンの不安定化が続いております。弊社では、これらの影響を最小限に抑えるべく、効率化やコスト削減に最大限努めてまいりましたが、現行価格での安定的な供給を維持することが困難な状況となっております」と説明。「誠に不本意ではございますが」としつつ「全カテゴリー製品の価格を、平均10％の値上げを実施させていただきます」と伝えた。
【写真】ル・クルーゼ「ポケモン」デザイン（2024年）
価格改定の一例として、すべて税込みで「ココット・エブリィ 20cm」3万6300円が、プラス5500円となる4万1800円。「シグニチャー ココット・ロンド 20cm」3万8500円が、プラス5500円となる4万4000円となる。
値上げの理由について「近年、世界的なインフレーションの影響により、原材料価格の高騰に加え、燃料費や物流コストの上昇、さらには国際的なサプライチェーンの不安定化が続いております。弊社では、これらの影響を最小限に抑えるべく、効率化やコスト削減に最大限努めてまいりましたが、現行価格での安定的な供給を維持することが困難な状況となっております」と説明。「誠に不本意ではございますが」としつつ「全カテゴリー製品の価格を、平均10％の値上げを実施させていただきます」と伝えた。