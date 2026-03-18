人間のおかしみと哀（かな）しさを見つめてきた青森県五所川原市出身の作家、太宰治（１９０９〜４８年）の新たな文庫やオリジナル作品集の刊行が相次いでいる。

若者たちに語りかける作風と、作中の印象的なフレーズは、没後８０年近くたった今でも新たな読者を獲得し続けている。（文化部 池田創）

「同調圧力が強いこの時代に響くのでは」

「恥の多い生涯を送って来ました」「馬鹿野郎。貞操観念、……」――。

太宰の代表作『人間失格』の印象的なフレーズは今も読者をひきつけてやまない。筑摩書房は、１９４８年に出した初版の単行本をほうふつとさせる表紙の文庫版を刊行した。冒頭の自筆原稿を掲載したカラー口絵を置き、太宰研究の第一人者、安藤宏さんの作家案内もつけた。多和田葉子さんの解説は、これまでの人間失格の読み方に新たな一石を投じている。

担当編集者の砂金（いさご）有美さん（３５）は元々『人間失格』ファンで、ちくま文庫４０周年の企画として提案した。「新しい文庫として出すに値する強度のある作品だと思った」と語る。

筑摩書房との縁は深い。同社を起こした古田晁（あきら）は太宰の文学にほれ込み、初期の頃に作品集を刊行した。『人間失格』は同社の雑誌「展望」に４８年に３回にわたって連載された。他者に対して道化を演じ続ける主人公、大庭葉蔵の暗い半生を、三つの手記から克明に浮かび上がらせる。砂金さんは「同調圧力が強いこの時代に、世間からの圧に対するやるせなさみたいなものを描いた『人間失格』は、今の読者にも響くのではないか」と話す。

英語圏のＺ世代に大ブーム

近年は海外で日本文学が関心を集める中で、太宰の再注目が進んでいる。英語圏ではＺ世代を中心として、空前のブームが巻き起こっているという。米ニューヨークの出版社から刊行された英訳短編集『Ｒｅｔｒｏｇｒａｄｅ』は「逆行」「ダス・ゲマイネ」「葉桜と魔笛」の３編を収める。

これまでにない切り口で作家にアプローチする短編集も刊行された。『太宰治非戦小説集』（村上玄一編、幻戯書房）は太宰の戦前、戦中、戦後の執筆姿勢を「非戦」と捉え、短編小説１７編と戯曲１編を収録したオリジナル作品集だ。

開戦の日を回想する女性の日記の形式をとった「十二月八日」、戦時下の若い女性の心情を描写した「待つ」などが並ぶ。文芸評論家の奥野健男は「ほとんどの作家が文学的に荒廃し文学をやめてしまった太平洋戦争末期の太宰治の妥協しない、いきいきとした創作活動は印象的であり、この時期日本文学の光栄と伝統は太宰の諸作品によってのみ辛うじて保たれた」と評した。

現代の世界は、不穏で重い空気が広がっている。同社の担当者は、「文学が荒廃した戦時下にあっても、変わらず『太宰』を貫いた戦争への距離の取り方を読むことは、今日を考える一つの指針ともなり得るのではないか」と話している。