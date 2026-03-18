◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)

WBCアメリカ代表のマーク・デローサ監督が決勝戦を終え、メイソン・ミラー投手を登板させなかったことについてコメントしました。

ミラー投手は2023年にアスレチックスでメジャーデビュー。昨季途中からダルビッシュ有投手などが所属するパドレスに加入し、移籍後は22試合で防御率0.77と好成績を収めました。

昨季は104.1マイル(約167.5キロ)をマークするなど平均球速は約162.8キロ。今大会は準々決勝のカナダ戦で9回に登板し3者連続三振、準決勝のドミニカ共和国戦では2つの三振を奪う活躍を見せるなど4試合で10奪三振、防御率0.00としていました。

この日、ベネズエラとの決勝戦を迎えたアメリカ。8回に2ランホームランで追いつくも9回に勝ち越しを許しあと一歩及ばす、6人の継投の末2-3で敗戦を喫しました。

試合前、メイソン投手を必要であれば起用すると言っていたデローサ監督。しかしこの日は起用しなかったことについて理由を聞かれると、「パドレスへの敬意です。リードしていたら彼を起用するつもりでしたが、同点の試合では起用しませんでした」と回答。

同点の場合ではギャレット・ウィットロック投手を起用し、リードした場合にメイソン投手を起用する予定だったと話しました。