タレントの小倉優子（42）が17日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。長男への驚きの子育てを明かした。

現在3人の息子を育てるシングルマザーの小倉は「長男の時は理想のお母さんっていう像があって、いつもお花柄のエプロンを着て、ダイニングテーブルの上に手作りのケーキが置いてあって、こうやって開ける（ガラス製のふたが）のがあって」などと回想。

さらに「クラシックが流れてますと、家には。メロンとかもクラシックとか流すと穏やかに育つって言うから、フルートを習っていたので、子供が手作りのおやつを食べている横で、フルートを吹いていたんですよ」と振り返り、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「おいマジか！」と仰天した。

小倉は「子供のためにと思ってモーツァルトを吹いてやっていた」とも話したが、子供は当時戦隊モノが大好きだったとし「ママ！それ貸して！戦う！」と言われたという。

その瞬間、小倉は「はあ〜ってなって」とぶっちゃけ、「子供が望んでいるものと、私が望んでいる母親は違うんだと思って、フルートをしまったんです」と続けた。

上田は「良かった、良かった」と安心し、「もう二度と開けないでください」と話して笑わせた。