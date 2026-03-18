±êË²¡Ö¤¢¤È°ìÈÖ¤Ï»à¤Ìµ¤¤Ç¡×¡¡ÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÎÂç¤±¤¬¤«¤é½½Î¾Éüµ¢¤Ø
¡¡¸µËëÆâ¤ÇÅìËë²¼4ËçÌÜ¤Î±êË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Íè¾ì½ê¤Î½½Î¾Éüµ¢¤ËÁ°¿Ê¡£ÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÎÂç¤±¤¬¤Ç2023Ç¯²Æ¾ì½ê¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤¿´Ø¼è¤ÎºÂ¤¬¶á¤Å¤¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê1¾¡¡£¤¢¤È°ìÈÖ¤Ï»à¤Ìµ¤¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÈáÁÔ¤Ê³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½½Î¾¤Î¹ÓÆÆ»³¤ò·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ÇÆÍ¤Íî¤È¤·¡£23Ç¯²Æ¾ì½ê°ÊÍè¤ÎÂç¶ä°É¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£½ø¥Î¸ý¤«¤é¤Î´ñÀ×Åª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£