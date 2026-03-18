お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が１８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「年齢差」をテーマに視聴者の悩みに回答した。

年齢がふた回り上の上司と両思いという視聴者。しかし、「年齢差があるから普通に考えてよくないよ」という理由で先に進ませてくれない上司との関係に悩んでいるという。この悩みに対し藤本はまず「その彼めんどくさいですね」とバッサリ。「ふた回りあるから『俺たち』は年齢差があるよ、って言ってるのに、俺も会いにいくよって言ってるんだよ。どっちなの、なんなのっていうさあ、どういうこと」と態度に疑問を呈した。

続けて「年齢差ある人って『年齢差ある』って確認をすごいしたがるよね」と話し、「それをしたいんだったら会いにもこさせないで、会いにもいかなきゃいいのに。結局は止められないわけじゃん。だから言って欲しいんだよ、ずっとたぶん。『年齢差関係ないじゃん』っていう。不安なんだと思う。さっさと結婚したらいいのにって感じだよね」と語った。

年齢差を理由に進展を止められているのに、恋人のような行為をする上司に対し「すっごい中途半端な上司だね」と言い放ち「わかっているからっていう、１回話し合いはちゃんとした方がいいよね。永遠に続いてさ、時間の無駄じゃないと思う。わかってる２４歳離れていることもわかってるし、わかった上で私好きだなって思っているから、それを言っても話前に進まないじゃないって話じゃん」「好意も言うなよって、そこで止めるなら」とまくし立てて、アドバイスした。