ジュニアグループ「B＆ZAI（バンザイ）」が、15日深夜放送のABCテレビ「ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0」に出演。メンバーの1人が高学歴を口にして、スタジオを騒然とさせた。

ダンスやバンドが持ち味の「B＆ZAI」。関東出身のグループに、関西のエッセンスを加えてパワーアップさせようとする企画で、グループの地上波特番2回目を迎え、改めて「自己紹介がてら、我々の現状のトリセツを知ってもらおう」として、メンバーの自己紹介が始まった。

そこで、本高克樹が「全国模試、数学1位。全国模試、社会1位。高校の偏差値76。早稲田大学院卒、本高克樹です」とカメラ目線で声高にアピール。これにはメンバーも「ヤバい！」「凄すぎる」「これに勝てる自己紹介は思いつかない」と舌を巻いた。

「B＆ZAI（バンザイ）」は「STARTO ENTERTAINMENT」所属のジュニアグループ。昨年2月にジュニア3グループ「HiHi Jets」「美 少年」「7 MEN 侍」をシャッフルして再編成され、「ACEes（エイシーズ）」「B＆ZAI（バンザイ）」「KEY TO LIT（キテレツ）」の3組が誕生した。

「B＆ZAI」は、3組のうちで最も大所帯の8人グループ。メンバーは「HiHi Jets」で活動した橋本涼、「7 MEN 侍」の本高克樹、今野大輝、矢花黎、菅田琳寧、さらに「少年忍者」から川崎星輝、稲葉通陽、鈴木悠仁が加わり構成されている。

本高克樹（もとだか・かつき）は、1998年（平10）12月6日生まれ、東京都出身の27歳。11年8月に事務所入所し、早大創造理工学部を経て早大大学院を修了した高学歴アイドルとしても知られている。