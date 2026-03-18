（CNN）イランのタスニム通信がテレグラムに投稿した映像には、国家安全保障最高評議会のトップ、ラリジャニ事務局長殺害への「報復」でイスラエルのテルアビブに向けて発射されたものとされるミサイルが映っている。

イスラム革命防衛隊の広報部門は、イスラエルに対する「激しい」攻撃には「ホッラムシャフル4」ミサイルも使用されたと明らかにした。

テルアビブで取材に当たるCNNの記者はこれより前、複数の子弾を搭載した大型ミサイルが現地に落下したと報じ、イランがこうした能力を持つ「ホッラムシャフル」ミサイルを使用したとの見方を示していた。

イスラエルは18日未明、イランから新たに一斉発射されたミサイルを迎撃していると発表。CNNはイスラエル中部上空を飛ぶクラスター弾とみられるものを目撃した。テルアビブを含む様々な都市で着弾が報告され、イスラエル救急当局によると、中部で2人が死亡した。

一連の攻撃は、イランがイスラエルの空爆でラリジャニ氏が殺害されたことへの報復を誓う中で行われた。

タスニム通信によると、イラン国軍のハタミ司令官はラリジャニ氏の死に対する報復措置について、「決定的で後悔の念を生じさせるものになる」と述べ、「この崇高な殉教者や尊敬を集める他の殉教者たちが流した血の雪辱を果たす」と言い添えた。

イランのハタム・アル・アンビヤ中央司令部のアブドラヒ司令官は、トランプ米大統領は「我々の奇襲に備えるべきだ」と述べ、軍の報復措置は「敵の行動や想像の上をいく壊滅的なものになる」と説明したという。