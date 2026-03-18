「ファーム・中地区、ＤｅＮＡ０−２西武」（１８日、横須賀スタジアム）

ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が先発。３回２安打２失点、６奪三振も４四死球（１死球）と制球に苦しみ、交代となった。

藤浪は登板後、制球に苦しむ現状に「思う通りに投げられないなっていうところは。もどかしいですね」と語り、「数字で見た時にファースト初球ストライク率だったら６０％あったりだとか、３球構成も４０％あったりだとか、そういう意味だとパッと見の数字は悪くないんですけども、自分の思う内容、投球感覚ではないっていうところが、ちょっとこう、個人的に気に食わないなっていうところですね」と胸中を明かした。

初回、先頭川田にすっぽ抜けが目立ち、ストレートの四球。佐藤は三振に仕留めたが、連打で１点を失った。２死後、村田には１５１キロが抜けて死球を与えた。二回は三者凡退に抑えたが、三回も制球が定まらず。四球、二盗、四球を与えて１死一、三塁。一塁へのけん制が悪送球となり、２点目を失った。

ストライクとボールがはっきりする内容で、３回で７１球となり交代。投球内容そのものについて「カットボールが入ったから、何とかこう、カウントは作れたっていう感じですけど。うーん」と首をひねった。

藤浪は１６日から２軍に合流。１軍では１１日・広島戦で３回２／３を５安打４失点（自責２）、２四球。５日の中日戦も２回１失点、５四死球と不本意な投球が続いていた。

沖縄キャンプでは順調に来ていたが、実戦を重ねてズレが生じ「このオフと沖縄もずっといい感じで投げてきて、横浜スタジアムでちょっと微妙にずれてるところがこう修正しきれないというか、バシッとはまらない」と悩ましげ。コーチやアナリストとも必死に原因を模索しており、「微妙なズレが自分の中で修正できないなっていう感じですね。ほんと微妙なところだと思うので、あと一つ、掴みきれないところをなんとかしたいと思います」と前を向いた。