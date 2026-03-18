「人数が多いと不利」は嘘だった　“少人数時代”に逆行する8人組のHearts2Hearts、支持されるワケ

K-POPガールズグループの“成功の方程式”を覆した。

4〜5人組が主流だったステージに、8人が立った。大胆な選択だ。人数が多いと散漫になるという偏見すら完全に打ち破った。

【写真】Hearts2Heartsのジウとイアン、“ヘソ出し始球式”

恐ろしい勢いでK-POP界を席巻している、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）だ。圧倒的なスケールと確かな実力でリスクを消し去った。

最近のK-POP界では、ミニマリズムが主流となっている。4人組ガールズグループの世界的成功以降、メンバー一人ひとりにスポットライトを当てる少人数体制が一種の正解のように定着した。

この画一化されたトレンドの中で、Hearts2Hearts（カルメン、ジウ、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオン）は正反対の道を選んだ。8人組という“マキシマル戦略”を打ち出し、少人数では決して生み出せないメガトン級のスケールとエネルギーを武器にしたのだ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

多人数グループ特有の欠点とされる疲労感や散漫さが見られない点も興味深い。ステージ上の8人の動線は歯車のように緻密にかみ合い、楽曲の展開に合わせて刻々と変化するユニット構成と、一切のズレを許さないキレのある群舞が観客の視線を強く引きつける。

専門家と大衆を同時に熱狂させた理由は「本物の実力」にある。リップシンクやAR（事前録音）が横行する音楽番組のステージで、Hearts2Heartsはあえてハンドマイクを手にした。激しいパフォーマンスの中でも揺るがないボーカルと個性あふれるラップを披露し、胸を打つ感動さえ与える。

彼女たちの汗がにじむライブのショート動画やMR除去の直カメラ映像は、TikTokやリールなどで大きな波及力を生んだ。

ステージ上で観客を魅了する一方で、ステージ外では8人それぞれの関係性でコアファン層をしっかりと築いた。多人数グループ最大の武器である「無限のケミストリー」を巧みに活用したのだ。

自主コンテンツで見せる同年代の少女たちの日常やストーリーは、強力な“沼入りポイント”として機能した。特にイアンの魅力を前面に押し出した多様なコンテンツも注目を集めている。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

圧倒的なパフォーマンスとコアファン層の結束が生み出したシナジーは、新曲『RUDE!』の成績にそのまま表れている。

同曲はMelon HOT100で1位、TOP100で最高3位を記録するなど、激戦の音源チャートの頂点に旗を立てた。YouTubeの急上昇音楽1位はもちろん、Spotify、Apple Music、中国のQQミュージックなどグローバルチャートでも存在感を示している。ミュージックビデオも再生回数5700万回を突破し、チームのキャリアハイを更新中だ。

単なるビジュアルやコンセプト頼みの偶然の成功ではない。8人組という大胆な逆転の発想に、他の追随を許さないライブ実力を掛け合わせたその正面突破が、大衆の心を完全に射抜いた。

（写真＝Hearts2Hearts X）Hearts2Hearts

2026年のK-POPシーンに「多人数の美学」という新たな選択肢を提示したHearts2Hearts。8人の少女たちがこれから描いていく飛躍の物語に、さらなる期待が高まる。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。