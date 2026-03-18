【ロッテ】13年ぶりの新ビスケットブランド誕生　独自製法による「濃厚さ」が特徴の2商品を発売

株式会社ロッテは、13年ぶりの新ビスケットブランド「The」シリーズから、フィナンシェの「The BUTTER」とマドレーヌの「The CARAMEL」を、東日本エリア（静岡を含む）で先行発売する。展開するのは、2026年3月24日（火）から。

【写真】「The BUTTER」と「The CARAMEL」を使ったアレンジレシピ

「The」シリーズの特徴は、ロッテが独自に生み出した「じゅんわり製法」による濃厚さ。「The BUTTER」は、フィナンシェにバターソースをしみ込ませた濃厚なバターの風味が感じられる。「The CARAMEL」は、キャラメルマドレーヌに生キャラメルソースをしみ込ませた濃厚なキャラメルの風味が味わえる。内容量はともに3個。

また、武蔵野調理師専門学校高度調理製菓科に通う生徒130名にアンケートをとった結果、どちらの商品も90%以上が「満足」と回答した。アンケートでは、「バターは風味をしっかり感じられ、しっとりとした食感で食べやすかった」、「キャラメルは少し苦みがあり、それがアクセントとなっておいしかった。バターは風味が良く、もう一度食べたい」「袋を開けたときのバターやキャラメルの香りが、食べる瞬間にも感じられた点も良かった。五感で楽しめるおいしさだと感じた」などの声があった。

さらに、「The BUTTER」においては、ITI（International Taste Institute：国際味覚審査機構）の「2026年審査会」において、ITI優秀味覚賞を受賞。2022年8月に行ったテスト販売では、既存の商品を上回る販売個数を記録した。

The BUTTER

The CARAMEL

〈簡単で美味しいアレンジレシピもできる〉

●焼きマシュマロ（The BUTTER ／ The CARAMEL）

トースターで軽く焼くだけの簡単アレンジ。とろけたマシュマロの甘さが、じゅんわり生地と相性の良い組み合わせ。

※必ず個包装から出してから温める

●追いバター（The BUTTER）

バターを上にのせて約1分トースト。溶け出すコクがより深い味わいに。

※必ず個包装から出してから温める

●あんこ塩クリーム（The BUTTER）

和と洋の掛け合わせ。意外性のある贅沢アレンジ。