自信満々に「スマホを見ろ！」と逆ギレして叩きつけた彼氏。メッセージ履歴が空っぽなことに勝ち誇る彼に対し、主人公はメッセージアプリを無視！？そして【予想外の場所】を開いた瞬間、彼の顔面は蒼白に…！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同棲中の彼氏の不審な動きに、浮気を疑った女性が詰め寄ります。自信満々にスマホを差し出す彼氏ですが、彼女が目をつけたのは意外な場所でした。嘘が暴かれた後の、爽快すぎる結末に注目です。
急にスマホを手放さなくなった同棲中の彼氏
私には、同棲して2年目の彼氏がいます。これまで仲良く暮らしていたはずの彼ですが、最近になって急にスマホを肌身離さず持ち歩くようになりました。トイレやお風呂にまで持っていくその様子に、私は言いようのない違和感を覚えていたのです。
浮気を疑った私は思い切って彼を問い詰めましたが、返ってきたのは反省の色などまったくない、激しい逆ギレでした。
彼は「お前は本当に重い女だな！」と怒鳴り散らし、自分にはやましいことなど、なにひとつないと主張。その勢いに圧倒されそうになりましたが、彼の態度は次第にヒートアップしていきました。
しまいには「そんなに疑うなら見てみろよ！」と、自分のスマホを勢いよくテーブルに叩きつけたのです。
証拠を消したつもりの彼の誤算
その余裕たっぷりの態度を見た瞬間、私は察しました。きっと、彼はメッセージアプリの履歴をすべて消去し終えていたのでしょう。
彼は「なにも出なかったら土下座して謝れよ」と、まるで勝利を確信したかのようなドヤ顔を浮かべました。私はなにも言い返さず、ただ静かにそのスマホを手に取ります。
もちろん、彼が必死に隠したであろうメッセージアプリを確認するつもりはありませんでした。私は、彼がよく遊んでいるオンラインゲームの「フレンドチャット」に目を向けます。
そこなら彼の詰めが甘いことを、私は知っていたからです。迷わずその画面を開くと、そこには浮気相手とのやり取りがびっしりと残っていました。
そして、このあと主人公がまさかの反撃を...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部