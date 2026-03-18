自信満々に「スマホを見ろ！」と逆ギレして叩きつけた彼氏。メッセージ履歴が空っぽなことに勝ち誇る彼に対し、主人公はメッセージアプリを無視！？そして【予想外の場所】を開いた瞬間、彼の顔面は蒼白に…！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同棲中の彼氏の不審な動きに、浮気を疑った女性が詰め寄ります。自信満々にスマホを差し出す彼氏ですが、彼女が目をつけたのは意外な場所でした。嘘が暴かれた後の、爽快すぎる結末に注目です。

私には、同棲して2年目の彼氏がいます。これまで仲良く暮らしていたはずの彼ですが、最近になって急にスマホを肌身離さず持ち歩くようになりました。トイレやお風呂にまで持っていくその様子に、私は言いようのない違和感を覚えていたのです。

浮気を疑った私は思い切って彼を問い詰めましたが、返ってきたのは反省の色などまったくない、激しい逆ギレでした。

彼は「お前は本当に重い女だな！」と怒鳴り散らし、自分にはやましいことなど、なにひとつないと主張。その勢いに圧倒されそうになりましたが、彼の態度は次第にヒートアップしていきました。

しまいには「そんなに疑うなら見てみろよ！」と、自分のスマホを勢いよくテーブルに叩きつけたのです。