

リニューアルした「ももちゃり」

岡山市が市内中心部で運営するシェアサイクル「ももちゃり」をリニューアルしました。

（岡山市／大森雅夫 市長）

「新しいももちゃりがさらなる回遊性向上につながって にぎわいを岡山全体に伸ばしていくことが期待される」

岡山市で記念式典が開かれ、関係者に新しい「ももちゃり」がお披露目されました。

新しい「ももちゃり」は全て電動アシスト付きになりました。これまでのももちゃりは約440台でしたが、500台に増えました。

（記者リポート）

「使用する際には、『開始ボタン』を押して、事前に登録したアプリでQRコードを読み込むと鍵が開きます。以前のタイプと比べて楽な印象です。これなら通勤や観光でも使いやすそうです」

ももちゃりを乗り降りする「ポート」も増えました。これまでの35カ所に加え、新たにJR北長瀬駅や池田動物園などに設置し、71カ所となりました。岡山市は5年以内にさらに50カ所ほどポートを新設する予定です。

料金はこれまで1時間当たり100円でしたが、リニューアルに伴い30分で165円となりました。1日中使える1650円のプランも新たに用意されています。

（通勤で使う人）

「岡山駅から職場まで行くときに使います。迷います。バスや電車が160円なので同じぐらいだから」

（岡山市／大森雅夫 市長）

「岡山、平坦だから電動アシスト付き自転車が必ずしも必要ではないという声もあるが、一度使ってください。非常に便利です」