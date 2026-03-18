BANDAI SPIRITS、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」の2次受注分を3月19日16時より抽選販売で受付開始！
【「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」2次受注分 抽選販売】 抽選受付開始：3月19日16時より
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」の2次受注分を3月19日16時より抽選販売にて受付開始することを発表した。
今回「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」のXアカウントにて本内容を発表しており、3月13日より1次受注分（2026年9月発送分）の受付を開始していた本製品だが、早期に準備数に達したため予約受付を終了。2次受注分（2026年10月発送分）は抽選販売にすることを伝えている。
【お知らせ】- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) March 18, 2026
魂ウェブ商店販売アイテム「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ サザビー」2026年9月発送分は早期に準備数に達したためご予約受付を終了しました。
ついては【2次：2026年10月発送分】の抽選受付を3月19日(木)16時より開始します。https://t.co/hO0YxSjSfE#ガンダムフィギュア #ROBOT魂 #g_cca pic.twitter.com/7ahNrluIFr
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