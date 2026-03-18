１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１３．０８ポイント（０．３２％）高の４０６２．９８ポイントと５日ぶりに反発した。

投資家心理がやや上向く流れ。原油供給不安が後退した。外電が１８日、イラン政府と同国北部のクルド人自治区政府は、自治区とトルコのジェイハン港を結ぶパイプラインを経由した原油輸出を１８日に再開することで合意したと報道。ＷＴＩ原油先物は１８日の時間外取引で低下に転じ、日本時間午後には９２米ドル／バレル台に下げている（昨夜は９６．２１米ドル）。そのほか、中国当局が複数の国内企業に対し、米エヌビディアの人工知能（ＡＩ）用半導体「Ｈ２００」の購入を承認したもようと伝わったことも好材料。米中関係の悪化懸念も薄らいだ。中東情勢の不透明感などで前場は安く推移する場面がみられたものの、後場途中から再びプラスに転じている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテク関連の上げが目立つ。スマートシティ関連の雲賽智聯（６００６０２／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が８．２％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が５．２％高、半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が４．６％高、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が３．２％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計会社の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が４．８％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．４％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

医薬株も物色される。江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、湖北済川薬業（６００５６６／ＳＨ）が２．４％高、河南太龍薬業（６００２２２／ＳＨ）が２．１％高、浙江医薬（６００２１６／ＳＨ）が１．９％高で引けた。宇宙・軍需産業株、発電・電設株、海運株、保険株なども買われている。

半面、不動産株はさえない。信達地産（６００６５７／ＳＨ）が３．５％、華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が３．０％、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が２．３％、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）と保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）がそろって２．２％ずつ下落した。消費関連株、自動車株、エネルギー株、銀行・証券株、素材株、空運株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．５０ポイント（０．５７％）高の２６４．８６ポイント、深センＢ株指数が０．６３ポイント（０．０５％）高の１２３６．５０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）