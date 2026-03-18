クレ・ド・ポー ボーテ限定パッケージ♡花火のように輝く春コスメ登場

ラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」から、花火のように咲き誇る花々をモチーフにした限定パッケージコレクションが登場♡2026年4月21日（火）より数量限定で発売されます。華やかなデザインと確かなスキンケア効果を兼ね備えた特別なアイテムは、自分へのご褒美やギフトにもぴったり。心ときめく限定コレクションに注目です♪

花火のように輝く限定デザイン

今回のコレクションテーマは「SPARK EXCITEMENT」。感謝の象徴である花を、天空に広がる花火のように表現した華やかなデザインが魅力です。

フランス出身アーティストLisa Zordanとのコラボレーションにより、鮮やかな色彩と繊細なタッチが印象的なパッケージに仕上がっています。持つたびに特別感を感じられる美しさです♡

パラドゥのUVジェル再登場♡高機能で軽やかな春夏の必需品

うるおいと輝きを叶える3品

クレ・ド・ポー ボーテ ローションエサンシエルA【数量限定品・特別サイズ】



価格：18,150円（税込）

濃密なうるおいで肌を満たすエッセンスローション。発酵エキスを角層深部*1まで届け、透明感あふれるつややかな肌へ導きます。

容量：250mL

*1角層まで

クレ・ド・ポー ボーテ クレームUV n



価格：12,100円（税込）

太陽光から肌を守りながら、肌に良い光を取り込む独自技術を搭載。うるおいとハリを与え、輝くような肌へ導きます。

SPF50+・PA++++

容量：50g

クレ・ド・ポー ボーテ クレームプールレマン



価格：6,820円（税込）

手肌にうるおいを与え、乾燥や紫外線から守るハンドクリーム。なめらかで透明感のある美しい手元へ導きます。

SPF18・PA++

容量：50g

特別な瞬間を彩るコスメ♡

華やかなデザインと高機能スキンケアを兼ね備えた限定コレクションは、日常にささやかな特別感をプラスしてくれる存在。

毎日のケアが楽しみになるようなアイテムは、自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです♡数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください♪