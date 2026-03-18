“ショーンK”氏、近影が公開される「頑張られてるようで何よりです」
出版社アルクの編集部員が運営するアルク出版チームが18日、公式Xを更新。経営コンサルタントの“ショーンK”ことショーン・マクアードル川上氏（57）の近影を公開した。
【写真】「頑張られてるようで何より」近影が公開された“ショーンK”氏
投稿では「新刊『英語力の核心』（ショーン川上：著）の見本が到着」とし、「ショーンさんが来社され、色紙にサインをいただきました」とつづられていた。
続けて「この本で画期的なのが、著者×AIの掛け合いのダウンロード音声 これはかなり新しい体験です ぜひお楽しみに。3月26日発売予定です」とした。
写真では、同氏が色紙にサインする様子を公開。この投稿には「頑張られてるようで何よりです」「何はともあれ本は読んでみたい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「頑張られてるようで何より」近影が公開された“ショーンK”氏
投稿では「新刊『英語力の核心』（ショーン川上：著）の見本が到着」とし、「ショーンさんが来社され、色紙にサインをいただきました」とつづられていた。
続けて「この本で画期的なのが、著者×AIの掛け合いのダウンロード音声 これはかなり新しい体験です ぜひお楽しみに。3月26日発売予定です」とした。
写真では、同氏が色紙にサインする様子を公開。この投稿には「頑張られてるようで何よりです」「何はともあれ本は読んでみたい」などのコメントが寄せられている。