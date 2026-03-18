台湾プロ野球のチアリーダーとして大人気のリン・シャン（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。米国の雪景色の中での黒ショートパンツ＆ロングブーツ姿を投稿した。

自身のインスタグラムで「東京での応援、熊本での交流もひとまず一段落。ようやく少し休める時間ができました」とつづり始めた。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。そして36人から選抜された12人が来日していた。

リン・シャンは来日する前に渡米してNBAを生観戦していた。「今回は人生初のNBA観戦を果たしただけでなく、今年初めての初雪も目にしました」と米国の雪景色の中での黒ショートパンツ＆ロングブーツ姿を投稿した。

最後には「エネルギーに満ちた旅でした。この情熱を、これから天母のグラウンドにも持ち帰ります。開幕戦で会いましょう」と締めた。

ネットでは「本当に素敵」「開幕が待ち遠しい！」「可愛すぎる！」「美しすぎる！」「最高に素敵！」などの声が上がった。