◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)

WBC決勝でアメリカがベネズエラに敗れ2大会連続の準優勝。試合後、アメリカを率いたマーク・デローサ監督が試合を振り返りました。

決勝でベネズエラと対戦したアメリカは先発のマクリーン投手がソロホームランを浴びるなど5回終了して2失点。8回にハーパー選手の2ランで同点に追いつきましたが、9回にウィットロック投手が失点し2-3で敗れました。

試合後、デローサ監督は「言い訳をするつもりはありません。大会を通じて打線がなかなか機能しないように感じました」と率直な思いを語りました。

優勝したベネズエラに対しては「彼らには脱帽です。前日にはイタリア相手に奮闘し、ブルペン陣を総動員し休養なしで再びマウンドに上がった彼らの姿は本当に素晴らしいものでした」とたたえました。

また、次回大会も監督のオファーが来たらと質問されると「もちろん100パーセントイエスです。2回連続で2-3の結果だったので優勝のゴールラインを超えたい。選手たちがどれほど悔しがっているかを見れば、その理由が分かるでしょう」と意欲を示しました。