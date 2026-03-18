ガレッジセールのゴリ（53）が扮（ふん）するキャラクター「ゴリエ」が18日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。同日をもって同番組のレギュラー卒業を報告した。

MCのハライチ澤部佑（39）から「ここでゴリエさんから、ご報告ということで、お願いします」とふられたゴリエは「今日をもちましてゴリエ、『ぽかぽか』を卒業します。えー!?」と発表した。

続けてゴリエは「最初はね、こんなキャラクターが生放送のレギュラーって、フジテレビぶっとんでるな、と思ったんですよね」と振り返った。

ゴリエは「それでもこうやって3年と3カ月愛してくださって、レギュラー陣のみなさんも愛してくださって、今日も裏ではスタッフが意図的にピンクの服着てくれたりとか、ちょっとジーンときちゃって。でも、ゴリエもそっか、今年で54かと思ったらまさかの波平さんと同い年」と出演者らを笑わせた。

ゴリエは「本当にメンバーともね、すごく仲良くさせていただいたんですけれども。本日をもちまして、さよならということになりました。たくさんたくさん愛していただき、応援していただき、本当にたくさんありがとうございました。ぺこりー！」とおなじみの決めぜりふであいさつを結び、深くおじぎをした。

さらにゴリエはヒット曲「PECORI NIGHT」を生披露し、キレキレのダンスで会場を沸かせた。