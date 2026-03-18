「さすが美大出身！」イケメン俳優、プロ級の絵を披露！ 「筆のタッチがプロですね！」「本当に上手」
俳優の中川大輔さんは3月17日、自身のInstagramを更新。プロ級の絵を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】プロ級の絵を披露した中川大輔
ファンからは「めちゃくちゃかわいい！」「わぁ…素敵な作品！」「本当に上手」「筆のタッチがプロですね！」「さすが美大出身！」「流石です先生」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】プロ級の絵を披露した中川大輔
「わぁ…素敵な作品！」中川さんは「NATSLIVE一年間ありがとうございました」とつづり、2枚の写真を投稿。自身で描いたと思われる猫と魚のイラストを公開しました。ただ単に再現性が高いだけでなく、造形や色彩に芸術性を感じるすてきな作品です。
ファンからは「めちゃくちゃかわいい！」「わぁ…素敵な作品！」「本当に上手」「筆のタッチがプロですね！」「さすが美大出身！」「流石です先生」などの声が寄せられました。
スタッフ公式Xも写真を公開中川さんのスタッフ公式X（旧Twitter）は9日、投稿を更新。「NATSLIVEの観覧、配信をご覧いただきありがとうございました！」とつづり、花の絵を持った中川さんとファンたちの集合ショットを公開しています。こちらもすてきな作品になっているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)