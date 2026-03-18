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この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2023年3月20日、「MetaがメタバースじゃなくてAIに本気出すってよ」という記事を掲載しました。

当時はメタバースの熱狂が落ち着き、代わってChatGPTが世界を席巻し始めた「AI時代の幕開け」の時期。MetaがAIに注力するというニュースに、期待を感じた人も多かったはず。

さて、3年経った今、Metaは自社開発のAIチップ「MTIA」を発表。また、同社の大規模言語モデル「Llama 4」はAI界でも存在感を放っています。さらに、かつての「メタバースへの投資」も無駄にはなりませんでした。AIという脳を得たことで、ARグラスなどのウェアラブル端末が「ポスト・スマホ」の主役として期待されているんです。

今読み返すと、過去のVRやメタバースへの投資が今になって効いてきているのが面白い。ARグラスに高まる期待感、メタバースとAIの融合。MetaがAIに注力したことによって切り開かれる、新たな未来の地平線が楽しみですね。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：MetaがメタバースじゃなくてAIに本気出すってよ 掲載日：2023年3月20日 著者：Lauren Leffer - Gizmodo US［原文］（ mayumine ）

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そうだよね、AIのビッグウェーブに乗り遅れるわけにはいかん。

ChatGPTのような大規模な言語モデルを活用したチャットボットの台頭により、人類皆AIに没頭中。Microsoft（マイクロソフト）、Google（グーグル）、Amazon、Snapchat、LinkedInといったテック企業は、必死にテキスト生成技術の開発を急いだり、ChatGPTを自社サービスに取り込んだりする動きが活発になっています。もちろん、Facebook、Instagram、WhatsAppの親会社であるMetaも例外ではありません。

唯一最大の投資はAIを進化させること

Metaは、先月新たな大規模言語モデル｢LLaMA｣をリリースし、その数日後、マーク・ザッカーバーグは、MetaのSNSにAIを組み込むことも発表しています。ユーザーを手助けする｢AIペルソナ｣を作るらしいですね。そして今回、マーク・ザッカーバーグは、AIを事業の一部分ではなく、Metaの主要事業としてフォーカスしていくことを明言しました。

過疎化してる仮想世界から、人口密集地帯ジェネレーティブAI分野に主戦場を移そうとしているのかしら。会社自体はさらに1万人レイオフしようとしてますが。

｢効率化の年｣を掲げ、全社的な組織再編成のもと、マーク・ザッカーバーグは｢唯一最大の投資は、AIを進化させ、それを我々のあらゆる製品に組み込むことです。私達は前例のないスケールのインフラを持っていて、それが可能にさせる体験はきっと素晴らしいものでしょう｣と、先日発表した公式アップデートで述べています。この意思表明は、1万人のレイオフを発表したレターの中に記載されています。

メタバースも諦めてはいない

ここ数年、MetaはメタバースやVRに投資を続け、高価格なVRヘッドセットを発売したり、Horizon WorldsなどのVRプラットフォームを推し続け、経営陣はこれが会社の未来だ〜と喧伝してきたわけですね。

つい数カ月前も、ザッカーバーグは｢メタバースはいつかスマートフォンと同じくらい重要な存在になるだろう｣とか言ってましたけど。Metaは2021年に数千人の社員を新規に採用し、VRの推進に充ててきましたが、2022年末の決算では、メタバース分野に毎月10億ドル（約1300億円）溶かしてきたことが明らかになっています。

社名をMetaにしちゃうほどメタバースに賭けてきたのに、ここにきてAIに鞍替え宣言しつつも、｢メタバースを構築し、次世代のコンピューティングプラットフォームを創るという私達のメインの仕事も依然として中心にある｣と、レターには書いています。

しかし｢効率化｣が本当の目的で（そして投資家に迎合するなら）、VRへの投資を削減して、新たなAIミッションのために注力していく必要があります。一方、AIとVRを同時に伸ばしていくポテンシャルもありますね。ジェネレーティブAIによって、Horizon Worldsが面白くなっていく可能性もあるわけで、まだまだMeta頑張ってほしい。

本日のテックな答え合わせ予言的中度：★★★★★ ロストテクノロジー度：★★ 再評価度：★★★★