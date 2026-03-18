自身の去就は「わからない」。チェルシーの司令塔がCL敗退後に注目発言…今季限りでの退団を示唆か「W杯もあるし、その後にどうなるか見てみよう」
注目の発言が飛び出した。 現地３月17日、チェルシーはチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第２レグでパリ・サンジェルマンとホームで対戦。敵地での第１レグを２−５で落としていたなか、第２レグでも０−３と完敗を喫し、２戦合計スコア２−８で敗れてCLから姿を消した。 今季はすでにカラバオカップでも敗退しており、タイトル獲得の可能性あるのは準々決勝まで勝ち進んでいるFAカップとプレミアリーグ。しかし、リーグ戦は現在６位で首位のアーセナルと22ポイント差あり、絶望的な状況だ。
こうしたチームの苦しい現状に拍車をかけるように、エンソ・フェルナンデスのコメントが物議を醸している。英紙『Daily Mail』によれば、アルゼンチン代表MFはパリSG戦後、母国メディア『ESPN Argentina』のインタビューで来季以降の去就を問われ、「わからない」と返答。「リーグ戦はあと８試合あるし、FAカップがある。ワールドカップもあるし、その後にどうなるか見てみよう」と語り、明言を避けた。 クラブとの現行契約は2032年まで。これまでパリSGやレアル・マドリー、さらにはサウジアラビアのクラブへの移籍も取り沙汰されてきたE・フェルナンデスの動向は今後、さらに関心を集めそうだ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
こうしたチームの苦しい現状に拍車をかけるように、エンソ・フェルナンデスのコメントが物議を醸している。英紙『Daily Mail』によれば、アルゼンチン代表MFはパリSG戦後、母国メディア『ESPN Argentina』のインタビューで来季以降の去就を問われ、「わからない」と返答。「リーグ戦はあと８試合あるし、FAカップがある。ワールドカップもあるし、その後にどうなるか見てみよう」と語り、明言を避けた。 クラブとの現行契約は2032年まで。これまでパリSGやレアル・マドリー、さらにはサウジアラビアのクラブへの移籍も取り沙汰されてきたE・フェルナンデスの動向は今後、さらに関心を集めそうだ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」