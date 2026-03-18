自身の去就は「わからない」。チェルシーの司令塔がCL敗退後に注目発言…今季限りでの退団を示唆か「W杯もあるし、その後にどうなるか見てみよう」

自身の去就は「わからない」。チェルシーの司令塔がCL敗退後に注目発言…今季限りでの退団を示唆か「W杯もあるし、その後にどうなるか見てみよう」