風間俊介、“ピクサーの世界”に入り込み写真欲かき立てられる 「旅行の時は写真を撮らないけど…」
タレントの風間俊介が18日、都内で開催された「ピクサーの世界展」メディア向け先行内覧会に登壇。同展でピクサーの世界を体験し、写真欲がかき立てられたことを語った。
【写真】カワイイ…！サリー＆マイクと撮った写真を披露する風間俊介
風間は芸能界きっての“ディズニー＆ピクサー”好きで知られており、同展のスペシャルサポーターを務めている。イベントで「おすすめの回り方や楽しむポイント」について問われると、“写真を撮ること”と回答。
風間は普段、旅行などに行った際にはあまり写真を撮らないという。「目に焼き付けようと思うんですけど、今回はとても写真が撮りたくなりました」と話し、「特別な場所、映画の世界を“観光”できるという体験」が写真を撮りたいと思った理由だという。
地下鉄に乗車している場面を再現した『マイ・エレメント』の世界では、「僕もあの世界の地下鉄に乗っている乗客の一人という写真が撮りたいという願いに駆られた」と目を輝かせた。そして「“私だったらこんな写真を撮ろうかな”という楽しみ方がおすすめ」と風間流の楽しみ方を明かした。
同展は20日から10月12日まで東京・ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（豊洲）で開催される。これまでにスペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界7カ国9都市を巡回し、累計350万人以上を動員している。
【写真】カワイイ…！サリー＆マイクと撮った写真を披露する風間俊介
風間は芸能界きっての“ディズニー＆ピクサー”好きで知られており、同展のスペシャルサポーターを務めている。イベントで「おすすめの回り方や楽しむポイント」について問われると、“写真を撮ること”と回答。
風間は普段、旅行などに行った際にはあまり写真を撮らないという。「目に焼き付けようと思うんですけど、今回はとても写真が撮りたくなりました」と話し、「特別な場所、映画の世界を“観光”できるという体験」が写真を撮りたいと思った理由だという。
同展は20日から10月12日まで東京・ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（豊洲）で開催される。これまでにスペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界7カ国9都市を巡回し、累計350万人以上を動員している。