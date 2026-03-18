◇ファーム・リーグ西地区 阪神13―0オリックス（2026年3月18日 日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）

阪神は初回に打者一巡の猛攻で一挙8得点を奪った。ドラフト2位の谷端（日大）が2安打4打点の活躍を見せた。入団2年目の育成外国選手のコンスエグラにファーム公式戦初本塁打となる2ランも飛び出した。春季キャンプ中の故障で出遅れていた茨木、門別が無失点に抑え、5回降雨コールドの短いゲームの中に、みどころが詰まっていた。

平田2軍監督と報道陣のやりとりは以下の通り。

―初回から8点を奪った。

「桜開花宣言打線やな。北川コーチが名付けて、桜開花宣言打線だよ。この雨とともに、催花雨（花の開花をうながすような雨）っていうの？桜がね」

―谷端も1イニング4打点で結果を出した。

「先制の左中間。谷端のアレも効いたし、コンスエグラの（初回の）四球とその後のツーラン。コンスエグラは昨日も先制のタイムリーを打ってるし、由宇の1戦目もそうよ。今年は日本のピッチャーの変化球にもちょっと対応できるようになって、楽しみだよな」

―西純も安打を続けた。

「逆方向にね。ラッキーヒットかもしれんけどね、ああいうところがね。2打席ダメやったのに、右中間にもコーンって打ちよるやん」

―門別が復帰した。

「球のキレもコントロールも良かったんじゃない？この悪いコンディションを感じさせない。この前のシート打撃に投げたってところだけど、久しぶりの実戦で、茨木にしても良かったよ。これだけ点を取ったら、茨木もちょっと投げにくいところがあったかもしれないけど、門別も順調にね。今日は2人とも60球ずつ（の予定）だったのが、雨で（5回コールドになって予定の球数を消化できず）門別はちょっと残念だけど」