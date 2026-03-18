◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)

WBC決勝はベネズエラがアメリカを下し初優勝を飾りました。

両チーム、ロナルド・アクーニャJr.選手やアーロン・ジャッジ選手などメジャーで活躍する選手が勢ぞろい。メジャー開幕を前にそうそうたるメンバーが国を背負って戦う決意の下集結しました。

その結果はホームラン数をみてもあきらか、2023年の前回大会では総ホームラン数85本だったのが今大会では106本と増量。

1次ラウンドから強打者の1発が試合の流れを変える力を持っていました。

最多3ホームランを記録したのは全部で4人。日本の大谷翔平選手は準々決勝のベネズエラ戦での初回先頭打者ホームランや、チャイニーズ・タイペイ戦の先制のグランドスラムなど観客の度肝をぬく活躍を披露。

そのほか、今大会快進撃を見せたイタリアではビニー・パスカンティーノ選手がメキシコ戦で1試合3発と快進撃。さらにドミニカ共和国のジュニア・カミネロ選手、メキシコのジャレン・デュラン選手が3本塁打を記録しています。

第6回で初めて3桁ホームラン記録と大きな盛り上がりを見せたWBC2026の幕が下りました。

▽各大会のホームラン総数第6回(2026年) 106本/参加20チーム第5回(2023年) 85本/参加20チーム第4回(2017年) 83本/参加16チーム第3回(2013年) 47本/参加16チーム第2回(2009年) 85本/参加16チーム第1回(2006年) 70本/参加16チーム