タレントのゴリけん、お笑いコンビ「パラシュート部隊」が出演する福岡・ＴＮＣテレビ西日本のバラエティー番組「ゴリパラ見聞録」（金曜・深夜０時４５分）のＤＶＤ＆ブルーレイのシリーズ累計売り上げが３０万枚を突破したことが１７日、分かった。

大台突破に、ゴリけんは「本当にありがとうございます！紆余曲折ありますが、番組を愛してくれるキッズ（番組ファンの呼称）がいるからこそ、まだまだ走れます」と感謝。斉藤優は「オリコンとかランキングには無縁だった僕たちが、皆さまのおかげでとてつもない数字を達成することができました！これからも皆さまの生活の彩りになるような旅をしていきたい」とコメントすると、矢野ペペは「ローカル番組で３０万枚は偉業です！これからも楽しんでもらえるように旅を続けていきます」と意気込んだ。

同番組は、インタビューした人のために日本全国にどこへでも人間性丸出しで旅をするドキュメンタリーバラエティー。１６日にシリーズ１３作目となる「ゴリパラ見聞録ＤＶＤ・Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｖｏｌ．１３」が発売され、累計販売数が３０万枚を突破。ローカル番組発のＤＶＤシリーズとしては異例のヒットとなった。