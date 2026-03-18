森香澄、豚肉で作る“最近ハマっている料理”披露「見た目からすでに美味しい」「レシピ参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】フリーアナウンサーの森香澄が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハマっているという手料理を公開し、注目を集めている。
【写真】30歳フリーアナ「見た目からすでに美味しい」豚肉・春雨など煮込まれたハマっている料理
森は「最近ハマっている、豆乳キムチ担々スープ！」とつづり、調理中の様子を投稿。「お肉は今回は家に豚肉しかなかったのですが、ミンチの方が美味しいです！」とアレンジのコツを添えて、鍋の中でキノコや春雨、にんじんなどの具材が煮込まれる様子とともに詳しいレシピも公開している。スープの味付けには、にんにくや生姜、キムチ、豆板醤に加え、豆乳や鶏ガラスープの素や味噌、すりごまを使用するなど、コクと辛みを兼ね備えた一品となっている。
この投稿には「作ってみたい」「絶対美味しい」「見た目からすでに美味しい」「レシピ参考になる」「本格的」「ヘルシー」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「見た目からすでに美味しい」豚肉・春雨など煮込まれたハマっている料理
◆森香澄、ハマっているスープを公開
森は「最近ハマっている、豆乳キムチ担々スープ！」とつづり、調理中の様子を投稿。「お肉は今回は家に豚肉しかなかったのですが、ミンチの方が美味しいです！」とアレンジのコツを添えて、鍋の中でキノコや春雨、にんじんなどの具材が煮込まれる様子とともに詳しいレシピも公開している。スープの味付けには、にんにくや生姜、キムチ、豆板醤に加え、豆乳や鶏ガラスープの素や味噌、すりごまを使用するなど、コクと辛みを兼ね備えた一品となっている。
◆森香澄の投稿に反響
この投稿には「作ってみたい」「絶対美味しい」「見た目からすでに美味しい」「レシピ参考になる」「本格的」「ヘルシー」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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