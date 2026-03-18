3児の母・近藤千尋、 彩り豊かな「三姉妹弁当」披露「ウインナーの切り方可愛い」「品数豊富で尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの近藤千尋が3月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を披露し、注目を集めている。
【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富で尊敬」クローバー型ウインナーなどぎっしり詰まった“三姉妹弁当”
近藤は「三姉妹弁当」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当を披露。キャラクターもののふりかけの袋にご飯、可愛らしく切り目の入ったウインナーや卵焼き、きんぴら、パスタなどのおかずに加え、いちごが入ったデザートカップも用意されており、見た目も華やかな弁当が3つ並んだ様子を公開している。また、投稿には「＃もうすぐ春休み」とハッシュタグも添えられている。
この投稿には「美味しそう」「理想のお弁当」「ウインナーの切り方可愛い」「品数豊富で尊敬」「愛情が詰まってる」「彩り綺麗」「春を感じる」などの反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「品数豊富で尊敬」クローバー型ウインナーなどぎっしり詰まった“三姉妹弁当”
◆近藤千尋、手作りの「三姉妹弁当」披露
近藤は「三姉妹弁当」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当を披露。キャラクターもののふりかけの袋にご飯、可愛らしく切り目の入ったウインナーや卵焼き、きんぴら、パスタなどのおかずに加え、いちごが入ったデザートカップも用意されており、見た目も華やかな弁当が3つ並んだ様子を公開している。また、投稿には「＃もうすぐ春休み」とハッシュタグも添えられている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「理想のお弁当」「ウインナーの切り方可愛い」「品数豊富で尊敬」「愛情が詰まってる」「彩り綺麗」「春を感じる」などの反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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