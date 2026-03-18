3児の母・近藤千尋「今日は作る気力も時間もなかった」ファミレスでの写真に共感相次ぐ「親近感しかない」「ママ毎日お疲れ様」
【モデルプレス＝2026/03/18】モデルの近藤千尋が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちとファミリーレストランを訪れた様子を公開し、注目を集めている。
【写真】36歳3児の母モデル「親近感しかない」共感相次いだファミレスショット
近藤は「みんなでファミレス様！感謝！！（今日は作る気力も時間もなかった）」とコメントを添え、食事中のセルフィーを投稿。ハートの絵文字で顔を隠した子どもたちとともにファミリーレストラン店内のテーブル席で食事を囲み、リラックスした表情でピースサインを見せている。
この投稿には「親近感しかない」「こういう日あるよね」「ママ毎日お疲れ様」「息抜き大事」「素敵なママ」などの反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「親近感しかない」共感相次いだファミレスショット
◆近藤千尋、ファミレスでの様子を公開
近藤は「みんなでファミレス様！感謝！！（今日は作る気力も時間もなかった）」とコメントを添え、食事中のセルフィーを投稿。ハートの絵文字で顔を隠した子どもたちとともにファミリーレストラン店内のテーブル席で食事を囲み、リラックスした表情でピースサインを見せている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「親近感しかない」「こういう日あるよね」「ママ毎日お疲れ様」「息抜き大事」「素敵なママ」などの反響が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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