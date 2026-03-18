2月の訪日外客数は346万人を突破、2月として過去最高を更新＝政府観光局



日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2026年2月の訪日外客数は3,466,700人に達し、前年同月比6.4％増で2月としての過去最高を更新した。



この背景には、昨年は1月下旬だった旧正月（春節）が今年は2月中旬となったことで、韓国や台湾などの東アジア諸国を中心に旅行需要が高まったことがある。



市場別では、韓国、米国、カナダ、英国など計18市場で2月としての過去最高を記録した 。欧米豪市場においても、ウィンタースポーツ需要や継続的な訪日旅行人気が追い風となり、多くの国で前年を上回る結果となった。



一方で、中国は政府による渡航注意喚起や減便の影響により前年を下回り 、マレーシアや中東地域などは断食期間に伴う需要減の影響が見られた。



全体としてはローシーズンながらも好調を維持し、政府が掲げる観光立国推進の目標実現に向けた動きが継続している。

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