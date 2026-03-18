１８日の東京株式市場はこれまでのリスクオフの地合いから一変し、日経平均株価は１５００円を超える急反騰をみせた。



大引けの日経平均株価は前営業日比１５３９円０１銭高の５万５２３９円４０銭と５日ぶりに大幅反発。プライム市場の売買高概算は２２億８４８８万株、売買代金概算は６兆６７６０億円。値上がり銘柄数は１４９９、値下がり銘柄数は７６、変わらずは１６銘柄だった。



きょうの東京市場は幅広い銘柄が買い戻され、朝方に高く始まってからもほぼ一貫して下値を切り上げる非常に強い地合いだった。原油先物価格の上昇が一服し、足もとで下げに転じたことで、中東情勢に関する過度な不安心理が後退した。トランプ米大統領がイランへの軍事攻撃を早晩終了し撤退すると述べたことで、これが市場センチメントを強気に傾けた格好だ。売買代金上位の半導体主力株が買われ、全体相場に押し上げ効果をもたらしたほか、商社やエネルギー関連株などへの投資資金流入も顕著で、日経平均は高値引けに。先物主導のインデックス買い効果も反映したが、個別株の物色意欲も旺盛だった。値上がり銘柄数は１５００弱に達し、プライム市場全体の９４％を占める文字通りの全面高商状となった。ただ、売買代金は前日を上回ったとはいえ、６兆６０００億円台で今一つ膨らまなかった。



個別では、圧倒的な売買代金をこなしているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大きく株価を上昇させたほか、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞なども値を飛ばした。フジクラ＜5803＞、古河電気工業＜5801＞も物色人気。ソフトバンクグループ＜9984＞が買われ、東京電力ホールディングス＜9501＞はストップ高となった。三菱商事＜8058＞も高い。ユニチカ＜3103＞がストップ高で値上がり率トップとなり、三菱マテリアル＜5711＞も値幅制限上限で買い物を残して引けた。商船三井＜9104＞も急騰した。



半面、ソニーグループ＜6758＞、ＮＥＣ＜6701＞が冴えず、サンリオ＜8136＞も売りに押された。中外製薬＜4519＞が水準を切り下げた。ネットプロテクションズホールディングス＜7383＞が値下がり率トップに売り込まれ、ジャパンディスプレイ＜6740＞も大きく利食われた。オープンドア＜3926＞が大幅安、ポールトゥウィンホールディングス＜3657＞などの下げも目立つ。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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