メインシナリオ…短期調整安場面、転換線割れに注意。159円台で上値が重くなり、5日線は下降を始めた。短期の調整安場面となりそうだ。一目均衡表の転換線がある158.52付近が最初の関門。同線を割り込むと、節目の158.00を目指そう。158.00を割り込むと、21日線がある157.23や節目の157.00が視野に入る。156円台に沈むと5日の安値156.46がターゲットになる。



サブシナリオ…買いが先行すれば、160.00突破に注目したい。160円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+2σがある160.35や節目の161.00を目指そう。161円台に浮上すれば、2024年7月3日の高値161.95や節目の162.00を目指そう。



MINKABU PRESS

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