現役京大生アイドル・櫻坂46勝又春、『プレバト!!』初出演 夏井先生の本で俳句を猛勉強「もちろん1位を目指す」

現役京大生アイドル・櫻坂46勝又春、『プレバト!!』初出演 夏井先生の本で俳句を猛勉強「もちろん1位を目指す」