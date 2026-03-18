現役京大生アイドル・櫻坂46勝又春、『プレバト!!』初出演 夏井先生の本で俳句を猛勉強「もちろん1位を目指す」
19日放送のMBS/TBS系『プレバト!!』(後7:00〜8:00)では、各界の表現者たちが言葉と色彩の限界に挑戦。「俳句」では、現役京大生アイドル・櫻坂46の勝又春が初登場し、夏井先生の本で猛勉強した成果を披露する。
【写真】猛勉強して俳句に挑んだ現役京大生アイドル・勝又春
「俳句」のお題は、スマホに眠る「消せない写真」。人生の転機となった一枚を17音に昇華させる。初登場の勝又は、小学3年生の授業以来という俳句に戸惑いつつも、夏井いつき先生の本で猛勉強し「もちろん1位を目指す」と高らかに宣言する。
また、初参戦の橋本じゅんは、現在、母校・大阪芸術大学の教授として教鞭を執る。「才能なしだったら、明日から学生に顔を合わせられない。そんなことになったら休講にします！」と、並々ならぬ覚悟で挑戦。
昨年末の「冬麗戦」を制した王者・矢柴俊博が、特待生昇格へ王手をかける。 優勝時にMC・浜田雅功と交わした「魔法の手」の握手の感触を胸に、渾身の一句を披露する。
過去の好成績を自信に「今回で特待生になれなかったら80歳まで無理！」と自らに背水の陣を敷くのは安藤和津。マユリカ・阪本は前回受けた夏井先生からの酷評にリベンジを誓う。昇格試験には、特待生5級の三宅香帆と、句集完成まで残り6句に迫った永世名人・村上健志（フルーツポンチ）が登場する。
＜MC＞
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
＜出演者＞※50音順
eyeron（Sonar Pocket）
安藤和津
勝又春（櫻坂46）
橋本じゅん
マユリカ（中谷・阪本）
村重杏奈
矢柴俊博
＜名人・特待生＞
田中道子
三宅香帆
村上健志（フルーツポンチ）
＜専門家ゲスト＞
夏井いつき（俳句）
三上詩絵（色えんぴつ）
【写真】猛勉強して俳句に挑んだ現役京大生アイドル・勝又春
「俳句」のお題は、スマホに眠る「消せない写真」。人生の転機となった一枚を17音に昇華させる。初登場の勝又は、小学3年生の授業以来という俳句に戸惑いつつも、夏井いつき先生の本で猛勉強し「もちろん1位を目指す」と高らかに宣言する。
昨年末の「冬麗戦」を制した王者・矢柴俊博が、特待生昇格へ王手をかける。 優勝時にMC・浜田雅功と交わした「魔法の手」の握手の感触を胸に、渾身の一句を披露する。
過去の好成績を自信に「今回で特待生になれなかったら80歳まで無理！」と自らに背水の陣を敷くのは安藤和津。マユリカ・阪本は前回受けた夏井先生からの酷評にリベンジを誓う。昇格試験には、特待生5級の三宅香帆と、句集完成まで残り6句に迫った永世名人・村上健志（フルーツポンチ）が登場する。
＜MC＞
浜田雅功
清水麻椰（MBSアナウンサー）
＜出演者＞※50音順
eyeron（Sonar Pocket）
安藤和津
勝又春（櫻坂46）
橋本じゅん
マユリカ（中谷・阪本）
村重杏奈
矢柴俊博
＜名人・特待生＞
田中道子
三宅香帆
村上健志（フルーツポンチ）
＜専門家ゲスト＞
夏井いつき（俳句）
三上詩絵（色えんぴつ）