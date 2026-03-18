オリラジ藤森、育児でも“チャラ男”貫く「寡黙よりも明るいお父さんでいたい」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）が18日、横浜市内で行われた没入型体験施設『ワンダリア横浜 Supported by Umios』のメディア発表会に出席した。
【全身ショット】カワイイ！華やかな衣装で登場した本田紗来＆本田望結ら
イベントになぞらえて「没入していること」を問われた藤森は「冗談じゃなく“命をかけて”娘に絵本の読み聞かせをしています。20年ほど芸能生活を送って声優業などいろいろな経験をさせてもらいましたが、そこで培ったことはすべてこの（育児の）ためだったんだなと。魂を込めて読み聞かせると、それこそ娘も没入してくれてます」とパパの顔をチラリ。
絵本の読み聞かせは「仕事以上のチャラ男ボイス」を披露しているといい、「娘もめちゃくちゃ喜んでくれる。それが本当にうれしい」と笑顔。育児でも“チャラ男”を貫いているといい「やっぱり明るい人っていいじゃないですか。寡黙な父親よりも明るいお父さんでいたいと思ってます」と明かしていた。
この日の会見には、タレントの本田望結（21）・紗来（18）姉妹も登壇。今年3月をもって明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた紗来が「高校卒業して、髪の毛を人生で初めて染めたり、ネイルをしたり…。とっても楽しいです」と笑顔で明かすと、藤森も「紗来ちゃ〜ん！キミ、かわうぃーねー！」と“チャラく”絶賛した。
同施設は、あす19日に開業する新たな没入型体験施設で、デジタル映像を駆使した非日常空間が広がる。館内には森林や深海などをテーマにした6つのゾーンが用意され、来館者は幻想的な自然や生き物との出会いを体感できる構成となっている。視覚的な美しさに加え、空間を探索する体験型コンテンツが特徴で、日常から切り離された世界観を楽しめる点が大きな魅力だ。
【全身ショット】カワイイ！華やかな衣装で登場した本田紗来＆本田望結ら
イベントになぞらえて「没入していること」を問われた藤森は「冗談じゃなく“命をかけて”娘に絵本の読み聞かせをしています。20年ほど芸能生活を送って声優業などいろいろな経験をさせてもらいましたが、そこで培ったことはすべてこの（育児の）ためだったんだなと。魂を込めて読み聞かせると、それこそ娘も没入してくれてます」とパパの顔をチラリ。
この日の会見には、タレントの本田望結（21）・紗来（18）姉妹も登壇。今年3月をもって明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた紗来が「高校卒業して、髪の毛を人生で初めて染めたり、ネイルをしたり…。とっても楽しいです」と笑顔で明かすと、藤森も「紗来ちゃ〜ん！キミ、かわうぃーねー！」と“チャラく”絶賛した。
同施設は、あす19日に開業する新たな没入型体験施設で、デジタル映像を駆使した非日常空間が広がる。館内には森林や深海などをテーマにした6つのゾーンが用意され、来館者は幻想的な自然や生き物との出会いを体感できる構成となっている。視覚的な美しさに加え、空間を探索する体験型コンテンツが特徴で、日常から切り離された世界観を楽しめる点が大きな魅力だ。