◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)

WBC決勝が行われ、ベネズエラが初優勝。ベネズエラ代表として出場していたアンドレス・マチャド投手が今大会を通じて安定感ある投球を見せ、チームの世界一に貢献しました。

マチャド投手はNPBのオリックスに所属するクローザー。今大会は全7試合中6試合に登板し、主にセットアッパーとしてチームの勝利に貢献してきました。

1次ラウンドではオランダとの初戦で2三振を奪うと、ドミニカ共和国との第4戦でチームは敗れますが、マチャド投手は3度目のマウンドに上がり無失点としました。

準々決勝の日本、さらに準決勝のイタリア戦でも1イニングずつ投げ得点を与えず、ここまで無失点で投手陣を支えます。

アメリカとの決勝では2-0で迎えた7回2アウトからマウンドに上がります。今大会初の回またぎとなる8回も続投し先頭を空振り三振、続く打者もセカンドゴロとテンポ良く2アウトを奪ったマチャド投手。しかし、ボビー・ウィットJr.選手に四球を与えると、ブライス・ハーパー選手に2球目を捉えられホームラン今大会初失点で同点に追いつかれます。

それでも続くアーロン・ジャッジ選手を見逃し三振に抑え、勝ち越しまでは許しませんでした。

そして9回、ベネズエラは無死2塁のチャンスを作るとエウへニオ・スアレス選手が痛烈なツーベースヒットを放ち、すぐさま勝ち越しに成功。ベネズエラが悲願のWBC初優勝を果たしました。

マチャド投手は6試合に登板し6.1イニング10奪三振2失点。1勝2ホールド、防御率2.84の成績で優勝に大きく貢献しました。