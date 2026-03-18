安田美沙子、12年作り続けているものを紹介「感謝をする気持ちを楽しむことから」
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。12年続けていることを明かした。
【写真】「素敵なご夫婦 憧れます」夫子との旅行写真を公開した安田美沙子
投稿で「1ヶ月以上前になりますが。。『まいまいのお味噌教室 produced by katadori』を開催しました」と、味噌づくりを紹介。「子供達も一緒に、コネコネしてお団子にして、投げつけて毎年作る、まいまいのお味噌は麹がたっっぷりで、こくがあり甘くておいしい」と振り返り、「1年で食べ切らずに、寝かせてまだまだ変化を楽しみたいので、昨年仕込んだ物と、この日に仕込んだ味噌と、みんなが作った味噌と、食べ比べしたいね、なんて話していました」と思い出をつづった。
また「我が家はもう12年作り続けている。毎年お味噌を作ることが、当たり前のようになっています」とし、「子供達にも、自分が仕込んだお味噌を毎日味わってほしいな」と吐露。「腸活しながら、作ったものを大切にして、感謝をする気持ちを楽しむことから感じてもらえたら嬉しいです」などとつづった。
【写真】「素敵なご夫婦 憧れます」夫子との旅行写真を公開した安田美沙子
投稿で「1ヶ月以上前になりますが。。『まいまいのお味噌教室 produced by katadori』を開催しました」と、味噌づくりを紹介。「子供達も一緒に、コネコネしてお団子にして、投げつけて毎年作る、まいまいのお味噌は麹がたっっぷりで、こくがあり甘くておいしい」と振り返り、「1年で食べ切らずに、寝かせてまだまだ変化を楽しみたいので、昨年仕込んだ物と、この日に仕込んだ味噌と、みんなが作った味噌と、食べ比べしたいね、なんて話していました」と思い出をつづった。
また「我が家はもう12年作り続けている。毎年お味噌を作ることが、当たり前のようになっています」とし、「子供達にも、自分が仕込んだお味噌を毎日味わってほしいな」と吐露。「腸活しながら、作ったものを大切にして、感謝をする気持ちを楽しむことから感じてもらえたら嬉しいです」などとつづった。