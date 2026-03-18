元楽天監督の大久保博元氏（59）が自身のYouTube「デーブ大久保チャンネル」を更新。WBCで準々決勝敗退した侍ジャパンが批判されている現状に憤りを示した。

敗れたベネズエラ戦の采配をめぐって井端弘和監督に対し、SNS等で批判の声が上がっている。

大久保氏は「我々プロはお金もらって野球をやっているので批判は覚悟しているし、受け入れます」と切り出した。

ただ、井端監督の件は事情が少し違う。「WBCで優勝しているのは王監督、原監督、栗山監督。みんなNPBで日本一の経験ある監督です」と指摘した。

そもそもNPBが監督の選任がうまくいかなかったため、侍ジャパンのU―12の監督だった井端監督が“持ち上がり”で引き受ける形となった経緯がある。

大久保氏は「井端監督が批判されるのはとんでもない。言わせてもらうと任命した人は非難されていますか？」と問いかけた。

井端監督を選任したのはNPBであり、侍ジャパンの組織である。“かく戦うべし”というビジョンもないまま監督を選任し、選手を選考したNPB側が批判の盾となるべきという。

大久保氏は「（NPBは）井端監督を守ってください」と訴えた。同時に次期監督をしっかり選任し、井端監督の辞任と同時に発表するべきと求めた。