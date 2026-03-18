「ファーム・西地区、阪神１３−０オリックス」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は打線が爆発。投手陣も無失点に抑え、降雨コールド勝ちで本拠地初白星を挙げた。平田２軍監督の試合後の一問一答は以下の通り。

−打線が初回から８得点。

「桜開花宣言打線やな。北川コーチが名付けて、桜開花宣言打線だよ。この雨とともに催花雨っていうの」

−谷端も結果を出した。

「先制の左中間。谷端のアレも効いたし、コンスエグラの四球と、その後のツーラン。昨日も先制のタイムリーをコンスエグラは打ってるし、由宇の１戦目もそうよ。今年ちょっと日本のピッチャーの変化球にも対応できるようになって、楽しみだよな」

−西純がマルチ安打。

「おーん逆方向にラッキーヒットかもしれんけどね、ああいうところがね。２打席ダメやったのに右中間にもコーンって打ちよるやん」

−門別が復帰した。

「球のキレもコントロールも良かったんじゃない。この悪いコンディションの中でも感じさせない。茨木にしてもよかったよ。点をこんだけ取ったら茨木もちょっと投げにくいところもあったかもしれないけど。門別も順調」