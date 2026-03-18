テレビ朝日系「深夜のダイアン」が１７日に放送され、ダイアン・津田篤宏、ユースケが出演した。

この日は、同期のキングコング・西野亮廣、梶原雄太をゲストに迎えた。キングコングは１９９９年の結成直後、ＮＳＣ在学中に「ＮＨＫ上方漫才コンテスト」最優秀賞、翌年に「ＡＢＣお笑い新人グランプリ」最優秀新人賞、「上方お笑い大賞」最優秀新人賞など数々の大型賞レースで実績を残し、異例のスピード出世で一躍、全国区の人気者となった。

津田は、キングコングのブレークを振り返り「エグかったやん…。ホンマに。エグいっていうか伝説やしさ…」と話した。

当時の西野、梶原は女性人気もすさまじく、番組企画でイケメン芸人のユニット「ＷＥＳＴ ＳＩＤＥ」に参加した。

梶原は当時のアイドル的な人気に「でも、ずっと怒ってたよな。西野は…。そんなに乗ってなかった」と述懐。

さらに「一番ヒドかったんが、俺らネタでバーって出たときに『きゃー！』ってなんねん。俺がボケたら笑い声じゃなくて『きゃぁー！』。このとき、たまたまコントやっててんけど、俺がボケて『きゃぁー！』ってなった瞬間にこいつ、マジック（ペン）を客に投げたんやで…。『うるさいねん！』って。今の時代では考えられへんやろ…」と振り返っていた。