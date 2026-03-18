日本一の神村学園主将が即J2スタメン定着…信頼のWB起用にも応えたいわき18歳DF中野陽斗「まだまだ練習や試合で課題がある」
[3.14 J2・J3百年構想リーグ第6節 甲府 0-1 いわき JITス]
昨季の神村学園高で初の日本一と夏冬連覇を成し遂げ、歴史を作ったキャプテンDF中野陽斗は今季、J2のいわきFCでさっそく開幕スタメンを勝ち取り、ここまで卒業式で欠場した第4節を除く全5試合に先発出場している。
中野が先発した試合は3勝2分(PK戦で1勝1敗)と90分負けは一度もなく、高卒ルーキーという点を差し引いても順調な滑り出しだ。14日の第6節ではここまで全勝だった首位の甲府のホームに乗り込んだが、CBの一角で安定した守備を見せるだけでなく、試合終盤には相手のキーマン対策で右ウイングバックも担当。フル出場で無失点勝利に大きく貢献していた。
中野がウイングバックに回ったのは1-0で迎えた後半24分だった。甲府が3枚替えで左サイド攻撃を強めてきたのを受け、託されたのは新たに投入されたMF荒木翔を封じる役割。ウイングバックは「あまり高校年代でもやったことがない」というポジションではあるものの、対人の持ち味をいかんなく発揮し、嫌な位置を取るシャドーのMF水野颯太もケアしながら荒木のドリブル突破を抑え込んでいた。
「あの時間帯で勝っていたこともあって、自分も守備の選手なので重心を後ろに置いて、あの1対1の局面で奪い切るかついていくかのどちらかを重視してやれたのが良い結果につながったのかなと思います」(中野)
今年1月の高校選手権決勝を終えてのチーム合流からわずか2か月、対人守備の面では早くもプロの基準に難なく適応している印象だ。中野によると、適応の早さはいわきのトレーニングの賜物。「日頃の練習から強度の高い練習をやっているので、そういったところは試合でも出ていると思う。局面のところで潰し切るところはチーム内でもやっているので、その練習が試合にも出ているのかなと思います」と手応えを口にする。
田村雄三監督からの信頼も厚く、この日のウイングバック起用も「対人が強いのでそこにトライさせようと思った」というもの。田村監督自体も現役時代は粘り強い対人を持ち味とするマルチプレーヤーだったが、期待の18歳には「彼のストロングである対人、カバーの速さはあの年代では大したものだと思う」と評価していた。
また田村監督がもう一つ中野を高く評価しているのは「まだ高卒の選手だけど本当に前向きの矢印が出ていて、貪欲にトレーニングしてどんどん吸収している」という課題に取り組む姿勢だという。
これまでの試合ではビルドアップの判断や、パスの強弱でミスが見られる場面もあったが、田村監督は「皆さんも見ていて感じられるように攻撃のところはまだまだですが、しっかりエラーを起こした上でトレーニングできる」とチャレンジする姿勢を重視。中野自身も神村学園で鍛えた「見て判断」の基礎を大事にしながら、「ちょっとしたズレであったり、プロの強度の中でまだ“見られていない”ところがある」と明確なテーマを持って改善しようとしているようだ。
また甲府戦では前半3分にフリーでの決定的なヘディングシュートがあったが、枠を捉えられず、プロ初ゴールがお預けとなった場面も。「悔しい。ああいったところもチャンスにしないと上に行けないし、チームもよりいい状況での試合運びができないのでもっと練習で向き合いながらやっていきたい」と反省し、チームを救う得点力も強化していく姿勢を見せた。
そうした日々の課題に向き合い続けているからこそ、ここまで5試合先発出場という実績にも満足はない。「自分的にはまだまだ練習や試合で課題があるので、どちらかというと使ってもらっていると思っている。もっともっと上を目指して、試合や練習から自分の苦手なこと、課題に向き合って、もっともっと取り組んでいくことが大事だなと思っています」。これからも課題に向き合い続け、真摯に成長を続けていく構えだ。
その先には来年のU-20W杯につながるU-19日本代表代表活動も見据えている。甲府戦前日にはJリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の場を与えるポストユースマッチが行われており、U-19 Jリーグ選抜ではいわきで途中出場が続くMF荒木仁翔、福岡でデビューを狙うMF福島和毅といった神村学園同期も出場していたが、中野は配信でその戦いぶりを見ていたという。
「J選抜にも良い選手がいて、知っている選手もたくさんいたので、仁翔、和毅であったり、それ以外の選手からも刺激を受けながら自分も負けないくらいに頑張ろうと思っていました」
山口智監督が率いるU-19日本代表はいわきと同じ3-1-4-2のシステムを採用しており、中野にとっては日々のリーグ戦が代表でのプレーにより直結する状況。「試合で同じポジションで表現できることはなかなかないと思うので、そこを試合で見せつつ、もっともっと強い選手、強い相手とやれるように足りないところを補いながら次の試合に挑めれば」。世界での飛躍も意識し、まずはJ2・J3百年構想リーグでより強く、頼れる存在になる。
(取材・文 竹内達也)
昨季の神村学園高で初の日本一と夏冬連覇を成し遂げ、歴史を作ったキャプテンDF中野陽斗は今季、J2のいわきFCでさっそく開幕スタメンを勝ち取り、ここまで卒業式で欠場した第4節を除く全5試合に先発出場している。
中野が先発した試合は3勝2分(PK戦で1勝1敗)と90分負けは一度もなく、高卒ルーキーという点を差し引いても順調な滑り出しだ。14日の第6節ではここまで全勝だった首位の甲府のホームに乗り込んだが、CBの一角で安定した守備を見せるだけでなく、試合終盤には相手のキーマン対策で右ウイングバックも担当。フル出場で無失点勝利に大きく貢献していた。
「あの時間帯で勝っていたこともあって、自分も守備の選手なので重心を後ろに置いて、あの1対1の局面で奪い切るかついていくかのどちらかを重視してやれたのが良い結果につながったのかなと思います」(中野)
今年1月の高校選手権決勝を終えてのチーム合流からわずか2か月、対人守備の面では早くもプロの基準に難なく適応している印象だ。中野によると、適応の早さはいわきのトレーニングの賜物。「日頃の練習から強度の高い練習をやっているので、そういったところは試合でも出ていると思う。局面のところで潰し切るところはチーム内でもやっているので、その練習が試合にも出ているのかなと思います」と手応えを口にする。
田村雄三監督からの信頼も厚く、この日のウイングバック起用も「対人が強いのでそこにトライさせようと思った」というもの。田村監督自体も現役時代は粘り強い対人を持ち味とするマルチプレーヤーだったが、期待の18歳には「彼のストロングである対人、カバーの速さはあの年代では大したものだと思う」と評価していた。
また田村監督がもう一つ中野を高く評価しているのは「まだ高卒の選手だけど本当に前向きの矢印が出ていて、貪欲にトレーニングしてどんどん吸収している」という課題に取り組む姿勢だという。
これまでの試合ではビルドアップの判断や、パスの強弱でミスが見られる場面もあったが、田村監督は「皆さんも見ていて感じられるように攻撃のところはまだまだですが、しっかりエラーを起こした上でトレーニングできる」とチャレンジする姿勢を重視。中野自身も神村学園で鍛えた「見て判断」の基礎を大事にしながら、「ちょっとしたズレであったり、プロの強度の中でまだ“見られていない”ところがある」と明確なテーマを持って改善しようとしているようだ。
また甲府戦では前半3分にフリーでの決定的なヘディングシュートがあったが、枠を捉えられず、プロ初ゴールがお預けとなった場面も。「悔しい。ああいったところもチャンスにしないと上に行けないし、チームもよりいい状況での試合運びができないのでもっと練習で向き合いながらやっていきたい」と反省し、チームを救う得点力も強化していく姿勢を見せた。
そうした日々の課題に向き合い続けているからこそ、ここまで5試合先発出場という実績にも満足はない。「自分的にはまだまだ練習や試合で課題があるので、どちらかというと使ってもらっていると思っている。もっともっと上を目指して、試合や練習から自分の苦手なこと、課題に向き合って、もっともっと取り組んでいくことが大事だなと思っています」。これからも課題に向き合い続け、真摯に成長を続けていく構えだ。
その先には来年のU-20W杯につながるU-19日本代表代表活動も見据えている。甲府戦前日にはJリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の場を与えるポストユースマッチが行われており、U-19 Jリーグ選抜ではいわきで途中出場が続くMF荒木仁翔、福岡でデビューを狙うMF福島和毅といった神村学園同期も出場していたが、中野は配信でその戦いぶりを見ていたという。
「J選抜にも良い選手がいて、知っている選手もたくさんいたので、仁翔、和毅であったり、それ以外の選手からも刺激を受けながら自分も負けないくらいに頑張ろうと思っていました」
山口智監督が率いるU-19日本代表はいわきと同じ3-1-4-2のシステムを採用しており、中野にとっては日々のリーグ戦が代表でのプレーにより直結する状況。「試合で同じポジションで表現できることはなかなかないと思うので、そこを試合で見せつつ、もっともっと強い選手、強い相手とやれるように足りないところを補いながら次の試合に挑めれば」。世界での飛躍も意識し、まずはJ2・J3百年構想リーグでより強く、頼れる存在になる。
(取材・文 竹内達也)