2024年から日本人男性初のFENDIのメンズブランドアンバサダーをつとめているSnow Manの目黒蓮。その抜群のスタイルと端正な顔立ちは、洗練されたFENDIの世界観とも好相性だ。今回は、彼が身につけたFENDIコーデの中から、心奪われる5スタイルを厳選して紹介する。

写真＆動画：目黒蓮の着こなし力に注目！目黒蓮×FENDI 心奪われる5ルック

■ブラックのレースシャツが印象的なレイヤードスタイル

雑誌『SPRiNG』の3月号撮影時のコーディネート。FENDIの最新ルックで、ブラック×ネイビーのバイカラーブルゾンとデニムを合わせたカジュアルスタイルにブラックのレースシャツを重ねることで上品に仕上げている。

■目黒の柔らかさを引き立てる！ロゴニットを主役にしたシンプルコーデ

ライトグレーのクルーネックセーターにブラウンパンツを合わせた、優しい色味のシンプルコーディネート。セーターからのぞく柄シャツがほどよいアクセントになっている。

映画『ほどなく、お別れです』のメッセージ動画内やテレビ朝日『徹子の部屋』で着用していたもので、目黒の穏やかな雰囲気によく似合う着こなしだ。

■FENDIテープモチーフのファー襟が個性的なブルゾンスタイル

ダークブルーのボンバージャケットをメインにしたコーディネート。FENDIテープモチーフのシアリングカラーが個性的なブルゾンは目黒の洗練された雰囲気にマッチ！

インナーはブラックシャツでまとめ、どこか上品さがありつつも、袖をまくりカジュアルさを演出している。

■高身長で映えるレザーのセットアップ

『FENDI 2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクション』の合同ショーに参加した際のルック。目黒の高身長がより際立つ、ブラウンのレザーセットアップに襟元のファーを効かせたスタイルだ。

襟に付けたロボットのアクセサリーとブラウンのシアリングバッグがかわいらしいアクセントとなり、辛口なレザーコーデをやわらかな印象に仕上げている。

■カッコ良い＆かわいいが詰まったピンクコーデ

『VOGUE JAPAN』（2025年9月号）撮影時のメイキングショットをSNSで公開した際のもの。フェイスベール付きのピンクニット帽にグレーのモヘアニット、ピンクコートを羽織り、首元にはヘッドホンを合わせたモードなコーディネート。

Instagramにはクールな表情のほか、笑顔で微笑むカットも公開され、コメントには「このコーデ、マジで好き！」「ピンクも似合っちゃうの!?」と絶賛の声が寄せられた。