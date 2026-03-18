

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61782.56 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61351.40 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61347.17 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59607.56 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58992.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58426.35 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57863.73 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56638.14 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56119.89 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)



55239.40 ★日経平均株価18日終値



55070.13 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54382.07 均衡表雲上限(日足)

54376.05 ボリンジャー:-1σ(25日)

54331.48 6日移動平均線

54283.62 13週移動平均線

53576.52 均衡表転換線(日足)

53214.98 75日移動平均線

52913.55 均衡表雲下限(日足)

52632.21 ボリンジャー:-2σ(25日)

51929.11 ボリンジャー:-1σ(13週)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51713.92 26週移動平均線

50888.38 ボリンジャー:-3σ(25日)

49574.59 ボリンジャー:-2σ(13週)

48357.70 ボリンジャー:-1σ(26週)

47220.07 ボリンジャー:-3σ(13週)

47108.91 200日移動平均線

45001.49 ボリンジャー:-2σ(26週)

41645.28 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 57.36(前日41.69)

ST.Slow(9日) 46.96(前日42.27)



ST.Fast(13週) 56.66(前日51.65)

ST.Slow(13週) 69.65(前日67.98)



［2026年3月18日］



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