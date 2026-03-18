　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61782.56　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61351.40　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61347.17　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59607.56　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58992.66　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58426.35　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57863.73　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56638.14　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56119.89　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)

55239.40　　★日経平均株価18日終値

55070.13　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54382.07　　均衡表雲上限(日足)
54376.05　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54331.48　　6日移動平均線
54283.62　　13週移動平均線
53576.52　　均衡表転換線(日足)
53214.98　　75日移動平均線
52913.55　　均衡表雲下限(日足)
52632.21　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51929.11　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51713.92　　26週移動平均線
50888.38　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49574.59　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48357.70　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47220.07　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47108.91　　200日移動平均線
45001.49　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41645.28　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　57.36(前日41.69)
ST.Slow(9日)　　46.96(前日42.27)

ST.Fast(13週)　 56.66(前日51.65)
ST.Slow(13週)　 69.65(前日67.98)

［2026年3月18日］

株探ニュース