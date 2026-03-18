[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇969銘柄・下落1975銘柄（東証終値比）
3月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3027銘柄。東証終値比で上昇は969銘柄、下落は1975銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが83銘柄、値下がりは132銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2216> カンロ 1544 +288（ +22.9%）
2位 <8894> レボリュー 65 +10（ +18.2%）
3位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 308 +40（ +14.9%）
4位 <6335> 東京機 573 +72（ +14.4%）
5位 <4591> リボミック 107.2 +12.2（ +12.8%）
6位 <6721> ウインテスト 130 +14（ +12.1%）
7位 <6809> ＴＯＡ 1930 +136（ +7.6%）
8位 <190A> コーディア 137 +9（ +7.0%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 33 +2（ +6.5%）
10位 <6532> ベイカレント 4690 +262（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3238> セントラル総 369.5 -56.5（ -13.3%）
2位 <6098> リクルート 6000 -554（ -8.5%）
3位 <6495> 宮入バ 247 -12（ -4.6%）
4位 <9029> ヒガシＨＤ 1938.6 -79.4（ -3.9%）
5位 <4937> ワクー 1351 -53（ -3.8%）
6位 <8617> 光世 539.1 -19.9（ -3.6%）
7位 <6786> ＲＶＨ 53.1 -1.9（ -3.5%）
8位 <3110> 日東紡 21580 -720（ -3.2%）
9位 <8077> トルク 210 -6（ -2.8%）
10位 <8070> 東京産 929 -24（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 4690 +262（ +5.9%）
2位 <6841> 横河電 5623.6 +57.6（ +1.0%）
3位 <7186> 横浜ＦＧ 1454.5 +13.0（ +0.9%）
4位 <5713> 住友鉱 10099.5 +84.5（ +0.8%）
5位 <4061> デンカ 3463.4 +26.4（ +0.8%）
6位 <6301> コマツ 6652 +50（ +0.8%）
7位 <4506> 住友ファーマ 1900 +13.5（ +0.7%）
8位 <4307> 野村総研 4330 +29（ +0.7%）
9位 <5706> 三井金属 32600 +200（ +0.6%）
10位 <4901> 富士フイルム 3061.8 +17.8（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 6000 -554（ -8.5%）
2位 <8035> 東エレク 39784 -506（ -1.3%）
3位 <9503> 関西電 2687.5 -32.0（ -1.2%）
4位 <1803> 清水建 3057.1 -34.9（ -1.1%）
5位 <1332> ニッスイ 1394.7 -14.8（ -1.1%）
6位 <4568> 第一三共 2950 -27.0（ -0.9%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4634.5 -40.5（ -0.9%）
8位 <6479> ミネベア 2778.5 -23.5（ -0.8%）
9位 <6473> ジェイテクト 1775.9 -14.1（ -0.8%）
10位 <7735> スクリン 19894.5 -155.5（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2216> カンロ 1544 +288（ +22.9%）
2位 <8894> レボリュー 65 +10（ +18.2%）
3位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 308 +40（ +14.9%）
4位 <6335> 東京機 573 +72（ +14.4%）
5位 <4591> リボミック 107.2 +12.2（ +12.8%）
6位 <6721> ウインテスト 130 +14（ +12.1%）
7位 <6809> ＴＯＡ 1930 +136（ +7.6%）
8位 <190A> コーディア 137 +9（ +7.0%）
9位 <5856> ＬＩＥＨ 33 +2（ +6.5%）
10位 <6532> ベイカレント 4690 +262（ +5.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3238> セントラル総 369.5 -56.5（ -13.3%）
2位 <6098> リクルート 6000 -554（ -8.5%）
3位 <6495> 宮入バ 247 -12（ -4.6%）
4位 <9029> ヒガシＨＤ 1938.6 -79.4（ -3.9%）
5位 <4937> ワクー 1351 -53（ -3.8%）
6位 <8617> 光世 539.1 -19.9（ -3.6%）
7位 <6786> ＲＶＨ 53.1 -1.9（ -3.5%）
8位 <3110> 日東紡 21580 -720（ -3.2%）
9位 <8077> トルク 210 -6（ -2.8%）
10位 <8070> 東京産 929 -24（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 4690 +262（ +5.9%）
2位 <6841> 横河電 5623.6 +57.6（ +1.0%）
3位 <7186> 横浜ＦＧ 1454.5 +13.0（ +0.9%）
4位 <5713> 住友鉱 10099.5 +84.5（ +0.8%）
5位 <4061> デンカ 3463.4 +26.4（ +0.8%）
6位 <6301> コマツ 6652 +50（ +0.8%）
7位 <4506> 住友ファーマ 1900 +13.5（ +0.7%）
8位 <4307> 野村総研 4330 +29（ +0.7%）
9位 <5706> 三井金属 32600 +200（ +0.6%）
10位 <4901> 富士フイルム 3061.8 +17.8（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 6000 -554（ -8.5%）
2位 <8035> 東エレク 39784 -506（ -1.3%）
3位 <9503> 関西電 2687.5 -32.0（ -1.2%）
4位 <1803> 清水建 3057.1 -34.9（ -1.1%）
5位 <1332> ニッスイ 1394.7 -14.8（ -1.1%）
6位 <4568> 第一三共 2950 -27.0（ -0.9%）
7位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4634.5 -40.5（ -0.9%）
8位 <6479> ミネベア 2778.5 -23.5（ -0.8%）
9位 <6473> ジェイテクト 1775.9 -14.1（ -0.8%）
10位 <7735> スクリン 19894.5 -155.5（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース