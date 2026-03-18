　3月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3027銘柄。東証終値比で上昇は969銘柄、下落は1975銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが83銘柄、値下がりは132銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2216>　カンロ　　　　　　 1544　 +288（ +22.9%）
2位 <8894>　レボリュー　　　　　 65　　+10（ +18.2%）
3位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　308　　+40（ +14.9%）
4位 <6335>　東京機　　　　　　　573　　+72（ +14.4%）
5位 <4591>　リボミック　　　　107.2　+12.2（ +12.8%）
6位 <6721>　ウインテスト　　　　130　　+14（ +12.1%）
7位 <6809>　ＴＯＡ　　　　　　 1930　 +136（　+7.6%）
8位 <190A>　コーディア　　　　　137　　 +9（　+7.0%）
9位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　 33　　 +2（　+6.5%）
10位 <6532>　ベイカレント　　　 4690　 +262（　+5.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3238>　セントラル総　　　369.5　-56.5（ -13.3%）
2位 <6098>　リクルート　　　　 6000　 -554（　-8.5%）
3位 <6495>　宮入バ　　　　　　　247　　-12（　-4.6%）
4位 <9029>　ヒガシＨＤ　　　 1938.6　-79.4（　-3.9%）
5位 <4937>　ワクー　　　　　　 1351　　-53（　-3.8%）
6位 <8617>　光世　　　　　　　539.1　-19.9（　-3.6%）
7位 <6786>　ＲＶＨ　　　　　　 53.1　 -1.9（　-3.5%）
8位 <3110>　日東紡　　　　　　21580　 -720（　-3.2%）
9位 <8077>　トルク　　　　　　　210　　 -6（　-2.8%）
10位 <8070>　東京産　　　　　　　929　　-24（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6532>　ベイカレント　　　 4690　 +262（　+5.9%）
2位 <6841>　横河電　　　　　 5623.6　+57.6（　+1.0%）
3位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1454.5　+13.0（　+0.9%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　10099.5　+84.5（　+0.8%）
5位 <4061>　デンカ　　　　　 3463.4　+26.4（　+0.8%）
6位 <6301>　コマツ　　　　　　 6652　　+50（　+0.8%）
7位 <4506>　住友ファーマ　　　 1900　+13.5（　+0.7%）
8位 <4307>　野村総研　　　　　 4330　　+29（　+0.7%）
9位 <5706>　三井金属　　　　　32600　 +200（　+0.6%）
10位 <4901>　富士フイルム　　 3061.8　+17.8（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6098>　リクルート　　　　 6000　 -554（　-8.5%）
2位 <8035>　東エレク　　　　　39784　 -506（　-1.3%）
3位 <9503>　関西電　　　　　 2687.5　-32.0（　-1.2%）
4位 <1803>　清水建　　　　　 3057.1　-34.9（　-1.1%）
5位 <1332>　ニッスイ　　　　 1394.7　-14.8（　-1.1%）
6位 <4568>　第一三共　　　　　 2950　-27.0（　-0.9%）
7位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 4634.5　-40.5（　-0.9%）
8位 <6479>　ミネベア　　　　 2778.5　-23.5（　-0.8%）
9位 <6473>　ジェイテクト　　 1775.9　-14.1（　-0.8%）
10位 <7735>　スクリン　　　　19894.5 -155.5（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース