　18日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8445枚だった。うちプットの出来高が5008枚と、コールの3437枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の411枚（9円安13円）。コールの出来高トップは6万円の380枚（81円高158円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 175　　　 0　　　 1　　72500　
　　 9　　　 0　　　 1　　70000　
　　 2　　　+1　　　 2　　69000　
　　21　　　+1　　　 3　　68000　
　　52　　　+2　　　 4　　67000　
　　74　　　+1　　　 5　　66000　
　 171　　　+3　　　 9　　65000　
　　19　　　+3　　　12　　64500　
　 156　　　+7　　　16　　64000　
　　22　　 +11　　　23　　63500　
　 154　　　+9　　　25　　63000　
　　42　　 +19　　　38　　62500　
　 231　　 +25　　　50　　62000　
　　 5　　 +10　　　56　　61875　
　　14　　　+8　　　54　　61750　
　　 3　　 +17　　　50　　61625　
　　61　　 +32　　　67　　61500　
　　10　　 +35　　　81　　61250　
　　 4　　 +28　　　83　　61125　
　 276　　 +41　　　90　　61000　
　　 3　　 +25　　　86　　60875　
　　 6　　 +44　　 100　　60750　
　　95　　 +70　　 130　　60500　
　　 9　　　 0　　 114　　60375　
　　 4　　 +74　　 140　　60250　
　　 2　　 +65　　 155　　60125　
　 380　　 +81　　 158　　60000　
　　 9　　 +68　　 178　　59875　
　　 6　　 +96　　 190　　59750　
　　 1　　 +99　　 200　　59625　
　　47　　 +97　　 210　　59500　
　　 3　　+125　　 245　　59250　
　　 3　　+104　　 259　　59125　
　 286　　+138　　 275　　59000　
　　86　　+177　　 335　　58750　
　　95　　+170　　 350　　58500　
　　28　　+207　　 410　　58250　
　　 1　　+174　　 435　　58125　
　 251　　+219　　 450　　58000　
　　17　　+294　　 550　　57750　
　　51　　+325　　 615　　57500　
　　 6　　+315　　 650　　57250　
　　34　　+220　　 635　　57125　
　 101　　+330　　 710　　57000　
　　93　　+340　　 785　　56750　
　　17　　+105　　 835　　56625　
　　72　　+370　　 870　　56500　
　　 2　　+420　　1000　　56125　
　 103　　+455　　1070　　56000　
　　 3　　+175　　1210　　55750　
　　32　　+640　　1405　　55500　
　　54　　+645　　1585　　55000　　1765 　　-615　　　26　
　　 2　　　　　　1585　　54875　
　　　　　　　　　　　　　54625　　1600 　　　　　　　 4　
　　16　　+585　　1775　　54500　　1575 　　-595　　　47　
　　　　　　　　　　　　　54375　　1465 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　54250　　1465 　　-765　　　29　
　　 1　　+305　　2100　　54125　　1395 　　　　　　　19　
　　11　　+795　　2200　　54000　　1355 　　-695　　　70　
　　 3　　+845　　2490　　53500　　1165 　　-575　　 111　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1120 　　-450　　　10　
　　 1　　　　　　2625　　53250　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1040 　　-560　　 139　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 920 　　-475　　　25　