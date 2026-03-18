日経225オプション4月限（18日日中） 3万円プットが出来高最多411枚
18日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8445枚だった。うちプットの出来高が5008枚と、コールの3437枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の411枚（9円安13円）。コールの出来高トップは6万円の380枚（81円高158円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
175 0 1 72500
9 0 1 70000
2 +1 2 69000
21 +1 3 68000
52 +2 4 67000
74 +1 5 66000
171 +3 9 65000
19 +3 12 64500
156 +7 16 64000
22 +11 23 63500
154 +9 25 63000
42 +19 38 62500
231 +25 50 62000
5 +10 56 61875
14 +8 54 61750
3 +17 50 61625
61 +32 67 61500
10 +35 81 61250
4 +28 83 61125
276 +41 90 61000
3 +25 86 60875
6 +44 100 60750
95 +70 130 60500
9 0 114 60375
4 +74 140 60250
2 +65 155 60125
380 +81 158 60000
9 +68 178 59875
6 +96 190 59750
1 +99 200 59625
47 +97 210 59500
3 +125 245 59250
3 +104 259 59125
286 +138 275 59000
86 +177 335 58750
95 +170 350 58500
28 +207 410 58250
1 +174 435 58125
251 +219 450 58000
17 +294 550 57750
51 +325 615 57500
6 +315 650 57250
34 +220 635 57125
101 +330 710 57000
93 +340 785 56750
17 +105 835 56625
72 +370 870 56500
2 +420 1000 56125
103 +455 1070 56000
3 +175 1210 55750
32 +640 1405 55500
54 +645 1585 55000 1765 -615 26
2 1585 54875
54625 1600 4
16 +585 1775 54500 1575 -595 47
54375 1465 13
54250 1465 -765 29
1 +305 2100 54125 1395 19
11 +795 2200 54000 1355 -695 70
3 +845 2490 53500 1165 -575 111
53375 1120 -450 10
1 2625 53250
53000 1040 -560 139
52500 920 -475 25
